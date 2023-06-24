Компанию «Россети Тюмень» оштрафовали на 16 миллионов рублей

25 июня 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Федеральная антимонопольная служба региона получила 130 жалоб за 2023 год Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Компанию «Россети Тюмень» оштрафовали на 16 миллионов рублей за нарушение сроков техприсоединения. Об этом сообщило журналистам управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) региона. «Компанию „Россети Тюмень“, которая входит в ПАО „Россети“, оштрафовали на десятки миллионов рублей. Представители систематически нарушают сроки технологического присоединения к электросетям. УФАС получило 130 жалоб за этот год», — рассказали в УФАС журналистам «Правда УрФО». По информации журналистов, в 2022 году в Тюменское УФАС поступило 310 жалоб. Все они информируют о нарушении процедуры техприсоединения. На основе них было вынесено 97 постановлений о привлечении к административной ответственности, 87 из них в отношении АО «Россети Тюмень». Общая сумма штрафов составила 29 миллионов рублей. За 2023 год было вынесено 28 постановлений о привлечении АО «Россети Тюмень» к административной ответственности на сумму 16 миллионов рублей. Причиной нарушения порядка технологического присоединения к электрическим сетям является не принятие сетевой организацией всех зависящих от нее мер.

Компанию «Россети Тюмень» оштрафовали на 16 миллионов рублей за нарушение сроков техприсоединения. Об этом сообщило журналистам управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) региона. «Компанию „Россети Тюмень“, которая входит в ПАО „Россети“, оштрафовали на десятки миллионов рублей. Представители систематически нарушают сроки технологического присоединения к электросетям. УФАС получило 130 жалоб за этот год», — рассказали в УФАС журналистам «Правда УрФО». По информации журналистов, в 2022 году в Тюменское УФАС поступило 310 жалоб. Все они информируют о нарушении процедуры техприсоединения. На основе них было вынесено 97 постановлений о привлечении к административной ответственности, 87 из них в отношении АО «Россети Тюмень». Общая сумма штрафов составила 29 миллионов рублей. За 2023 год было вынесено 28 постановлений о привлечении АО «Россети Тюмень» к административной ответственности на сумму 16 миллионов рублей. Причиной нарушения порядка технологического присоединения к электрическим сетям является не принятие сетевой организацией всех зависящих от нее мер.