Компанию «Россети Тюмень» оштрафовали на 16 миллионов рублей за нарушение сроков техприсоединения. Об этом сообщило журналистам управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) региона.
«Компанию „Россети Тюмень“, которая входит в ПАО „Россети“, оштрафовали на десятки миллионов рублей. Представители систематически нарушают сроки технологического присоединения к электросетям. УФАС получило 130 жалоб за этот год», — рассказали в УФАС журналистам «Правда УрФО».
По информации журналистов, в 2022 году в Тюменское УФАС поступило 310 жалоб. Все они информируют о нарушении процедуры техприсоединения. На основе них было вынесено 97 постановлений о привлечении к административной ответственности, 87 из них в отношении АО «Россети Тюмень». Общая сумма штрафов составила 29 миллионов рублей.
За 2023 год было вынесено 28 постановлений о привлечении АО «Россети Тюмень» к административной ответственности на сумму 16 миллионов рублей. Причиной нарушения порядка технологического присоединения к электрическим сетям является не принятие сетевой организацией всех зависящих от нее мер.
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