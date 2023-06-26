Тюменцы разобрали VIP-билеты на Григория Лепса за два месяца до концерта. Скрин

27 июня 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Григорий Лепс выступит в Тюмени 18 сентября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Концерт Григория Лепса в Тюмени вызвал ажиотаж у местных жителей, которые за два месяца до выступления раскупили большинство билетов, в том числе самых дорогих — за 10000 рублей. Информация об этом указана на сайте Тюменской Филармонии. «Заслуженный артист России Григорий Лепс выступит в Тюменской филармонии 18 сентября с большим концертом. В программе концерта — только лучшие и самые любимые песни! Но наверняка не обойдется без премьер. Стоимость билетов варьируется от 3500 рублей до 10000 рублей за место», — указано на сайте учреждения. При покупке билета на сайте указано, что в продаже осталось лишь несколько VIP-билетов, которые расположены в партере вплотную к сцене. Цена за данные места — 10000 рублей. Также около половины мест с более низкой стоимостью оказались раскуплены. Ранее URA.RU сообщало, что ажиотажный спрос на билеты у тюменцев вызвал и концерт Леонида Агутина, который пройдет в Тобольске на фестивале «Лето в Тобольском Кремле». Стоимость за самые дорогие места там также достигла 10000 рублей. Скриншот с сайта Тюменской филармонии

Концерт Григория Лепса в Тюмени вызвал ажиотаж у местных жителей, которые за два месяца до выступления раскупили большинство билетов, в том числе самых дорогих — за 10000 рублей. Информация об этом указана на сайте Тюменской Филармонии. «Заслуженный артист России Григорий Лепс выступит в Тюменской филармонии 18 сентября с большим концертом. В программе концерта — только лучшие и самые любимые песни! Но наверняка не обойдется без премьер. Стоимость билетов варьируется от 3500 рублей до 10000 рублей за место», — указано на сайте учреждения. При покупке билета на сайте указано, что в продаже осталось лишь несколько VIP-билетов, которые расположены в партере вплотную к сцене. Цена за данные места — 10000 рублей. Также около половины мест с более низкой стоимостью оказались раскуплены. Ранее URA.RU сообщало, что ажиотажный спрос на билеты у тюменцев вызвал и концерт Леонида Агутина, который пройдет в Тобольске на фестивале «Лето в Тобольском Кремле». Стоимость за самые дорогие места там также достигла 10000 рублей.