26 июня 2023

Тюменцы разобрали VIP-билеты на Григория Лепса за два месяца до концерта. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Григория Лепса в МВЦ Екатеринбург-Экспо. Екатеринбург, лепс григорий, концерт григория лепса
Григорий Лепс выступит в Тюмени 18 сентября Фото:

Концерт Григория Лепса в Тюмени вызвал ажиотаж у местных жителей, которые за два месяца до выступления раскупили большинство билетов, в том числе самых дорогих — за 10000 рублей. Информация об этом указана на сайте Тюменской Филармонии.

«Заслуженный артист России Григорий Лепс выступит в Тюменской филармонии 18 сентября с большим концертом. В программе концерта — только лучшие и самые любимые песни! Но наверняка не обойдется без премьер. Стоимость билетов варьируется от 3500 рублей до 10000 рублей за место», — указано на сайте учреждения.

При покупке билета на сайте указано, что в продаже осталось лишь несколько VIP-билетов, которые расположены в партере вплотную к сцене. Цена за данные места — 10000 рублей. Также около половины мест с более низкой стоимостью оказались раскуплены.

Ранее URA.RU сообщало, что ажиотажный спрос на билеты у тюменцев вызвал и концерт Леонида Агутина, который пройдет в Тобольске на фестивале «Лето в Тобольском Кремле». Стоимость за самые дорогие места там также достигла 10000 рублей.

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Концерт Григория Лепса в Тюмени вызвал ажиотаж у местных жителей, которые за два месяца до выступления раскупили большинство билетов, в том числе самых дорогих — за 10000 рублей. Информация об этом указана на сайте Тюменской Филармонии. «Заслуженный артист России Григорий Лепс выступит в Тюменской филармонии 18 сентября с большим концертом. В программе концерта — только лучшие и самые любимые песни! Но наверняка не обойдется без премьер. Стоимость билетов варьируется от 3500 рублей до 10000 рублей за место», — указано на сайте учреждения. При покупке билета на сайте указано, что в продаже осталось лишь несколько VIP-билетов, которые расположены в партере вплотную к сцене. Цена за данные места — 10000 рублей. Также около половины мест с более низкой стоимостью оказались раскуплены. Ранее URA.RU сообщало, что ажиотажный спрос на билеты у тюменцев вызвал и концерт Леонида Агутина, который пройдет в Тобольске на фестивале «Лето в Тобольском Кремле». Стоимость за самые дорогие места там также достигла 10000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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