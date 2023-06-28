В тюменской Гилевской роще проведут экофестиваль и создадут арт-объекты

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Гилевская роща. Тюмень, сосны, парк, мостик, гилевская роща
Фестиваль пройдет с 1 по 8 июля Фото:

В Тюмени пройдет экофест, в рамках которого Гилевская роща пополнится 10 фигурами. Помимо этого на мероприятии пройдут семейные мастер-классы, лекции и тренировки. Об этом рассказали организаторы «ЭкоФест 2023».

«20 талантливых флористов-дизайнеров со всей страны под руководством команды „Сибирского Арт-пространства“ создадут 10 фигур из природного материала в технике лэнд-арт. Они будут располагаться по всей Гилевской роще, органично дополнят ее ландшафт и могут стать символами экодизайна города», — указано в группе фестиваля в соцсети «Вконтакте». Так, роща пополнится фигурами ежа, бабочки, кролика и другими артами, связанными с тематикой природы.

Также уточняется, что фестиваль пройдет с 1 по 8 июля. В это время на территории парка пройдут мастер-классы по флористике для всей семьи, спортивные тренировки, лекции, концерт и литературные вечера.

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В Тюмени пройдет экофест, в рамках которого Гилевская роща пополнится 10 фигурами. Помимо этого на мероприятии пройдут семейные мастер-классы, лекции и тренировки. Об этом рассказали организаторы «ЭкоФест 2023». «20 талантливых флористов-дизайнеров со всей страны под руководством команды „Сибирского Арт-пространства“ создадут 10 фигур из природного материала в технике лэнд-арт. Они будут располагаться по всей Гилевской роще, органично дополнят ее ландшафт и могут стать символами экодизайна города», — указано в группе фестиваля в соцсети «Вконтакте». Так, роща пополнится фигурами ежа, бабочки, кролика и другими артами, связанными с тематикой природы. Также уточняется, что фестиваль пройдет с 1 по 8 июля. В это время на территории парка пройдут мастер-классы по флористике для всей семьи, спортивные тренировки, лекции, концерт и литературные вечера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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