WSJ: США склоняются к поставкам Украине ракет большой дальности ATACMS

США обсуждают одобрение поставок Киеву ракет большой дальности ATACMS. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на слова официальных лиц Штатов.
«США считают, что ракеты большой дальности ATACMS помогут Украине. <…> Официальные лица заявили, что этот вопрос ожидает одобрения на самом высоком уровне и что обсуждение может продолжаться, пока США оценивают ситуацию на местах на Украине», — пишет The Wall Street Journal в своем
Высокопоставленный представитель Минобороны Украины заявил, что Киев в последнее время получает сигналы об одобрении поставок. В материале указали, что Украина хочет получить системы ATACMS, чтобы наносить удары по Крыму.
Экс-полковник армии США Джонатан Свит предложил Штатам разрешить Украине наносить удары по территориям РФ и попросил поставить Киеву ATACMS. Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол рассказал, что в конгрессе США призвали отправить ракеты ATACMS для удара по Крыму.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.