В США склоняют Байдена к ударам по территории РФ истребителями и дальнобойными ракетами

22 июня 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

США должны разрешит Украине использовать F-16 для атак по территориям России, отметил Джонатан Свит Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-полковник армии США Джонатан Свит и экономист Марк Тот предложили США разрешить Украине наносить удары западной техникой по скоплениям российских войск в тылу. Для этого они просят поставить Киеву F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS. Такое мнение они выразили в колонке в американском издании The Hill. «Вашингтон должен официально объявить, что у Украины есть „зеленый свет“ для преследования и уничтожения российских сухопутных войск оружием, предоставленным США, независимо от того, по какую сторону от зоны спецоперации они находятся», — заявил Джонатан Свит в совместной колонке с Марком Тотом. Также они призвали США быстрее поставить Украине военные самолеты F-16 и высокоточные ракеты ATACMS. Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Украина получит F-16 через два-три месяца. По его словам, украинские пилоты уже готовы к тому, чтобы управлять ими. ВСУ начали контрнаступление в начале июня. Однако спустя почти три недели Украина не смогла достичь значимых успехов. Она потеряла 246 танков с начала наступательной операции. Среди них были 13 машин западного образца. Украина пытается атаковать не только подразделения РФ в зоне спецоперации, но и приграничные территории, например, Брянскую, Белгородскую и Курскую области. Так, 22 июня ВСУ нанесли удар по брянскому оборонному заводу при помощи беспилотника. Однако российская система ПВО его сбила. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-полковник армии США Джонатан Свит и экономист Марк Тот предложили США разрешить Украине наносить удары западной техникой по скоплениям российских войск в тылу. Для этого они просят поставить Киеву F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS. Такое мнение они выразили в колонке в американском издании The Hill. «Вашингтон должен официально объявить, что у Украины есть „зеленый свет“ для преследования и уничтожения российских сухопутных войск оружием, предоставленным США, независимо от того, по какую сторону от зоны спецоперации они находятся», — заявил Джонатан Свит в совместной колонке с Марком Тотом. Также они призвали США быстрее поставить Украине военные самолеты F-16 и высокоточные ракеты ATACMS. Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Украина получит F-16 через два-три месяца. По его словам, украинские пилоты уже готовы к тому, чтобы управлять ими. ВСУ начали контрнаступление в начале июня. Однако спустя почти три недели Украина не смогла достичь значимых успехов. Она потеряла 246 танков с начала наступательной операции. Среди них были 13 машин западного образца. Украина пытается атаковать не только подразделения РФ в зоне спецоперации, но и приграничные территории, например, Брянскую, Белгородскую и Курскую области. Так, 22 июня ВСУ нанесли удар по брянскому оборонному заводу при помощи беспилотника. Однако российская система ПВО его сбила.