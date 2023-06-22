В США склоняют Байдена к ударам по территории РФ истребителями и дальнобойными ракетами

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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, f-16, stock, ф-16, ф16, f16
США должны разрешит Украине использовать F-16 для атак по территориям России, отметил Джонатан Свит Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-полковник армии США Джонатан Свит и экономист Марк Тот предложили США разрешить Украине наносить удары западной техникой по скоплениям российских войск в тылу. Для этого они просят поставить Киеву F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS. Такое мнение они выразили в колонке в американском издании The Hill.

«Вашингтон должен официально объявить, что у Украины есть „зеленый свет“ для преследования и уничтожения российских сухопутных войск оружием, предоставленным США, независимо от того, по какую сторону от зоны спецоперации они находятся», — заявил Джонатан Свит в совместной колонке с Марком Тотом. Также они призвали США быстрее поставить Украине военные самолеты F-16 и высокоточные ракеты ATACMS.

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Украина получит F-16 через два-три месяца. По его словам, украинские пилоты уже готовы к тому, чтобы управлять ими.

ВСУ начали контрнаступление в начале июня. Однако спустя почти три недели Украина не смогла достичь значимых успехов. Она потеряла 246 танков с начала наступательной операции. Среди них были 13 машин западного образца.

Украина пытается атаковать не только подразделения РФ в зоне спецоперации, но и приграничные территории, например, Брянскую, Белгородскую и Курскую области. Так, 22 июня ВСУ нанесли удар по брянскому оборонному заводу при помощи беспилотника. Однако российская система ПВО его сбила.

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Экс-полковник армии США Джонатан Свит и экономист Марк Тот предложили США разрешить Украине наносить удары западной техникой по скоплениям российских войск в тылу. Для этого они просят поставить Киеву F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS. Такое мнение они выразили в колонке в американском издании The Hill. «Вашингтон должен официально объявить, что у Украины есть „зеленый свет“ для преследования и уничтожения российских сухопутных войск оружием, предоставленным США, независимо от того, по какую сторону от зоны спецоперации они находятся», — заявил Джонатан Свит в совместной колонке с Марком Тотом. Также они призвали США быстрее поставить Украине военные самолеты F-16 и высокоточные ракеты ATACMS. Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Украина получит F-16 через два-три месяца. По его словам, украинские пилоты уже готовы к тому, чтобы управлять ими. ВСУ начали контрнаступление в начале июня. Однако спустя почти три недели Украина не смогла достичь значимых успехов. Она потеряла 246 танков с начала наступательной операции. Среди них были 13 машин западного образца. Украина пытается атаковать не только подразделения РФ в зоне спецоперации, но и приграничные территории, например, Брянскую, Белгородскую и Курскую области. Так, 22 июня ВСУ нанесли удар по брянскому оборонному заводу при помощи беспилотника. Однако российская система ПВО его сбила.
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