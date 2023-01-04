В США назвали три вида вооружений, которые никогда не отправят Киеву 19FortyFive: Вашингтон не станет поставлять три вида вооружений Киеву, поскольку опасается реакции Москвы 05 января 2023 в 04:14 Размер текста - 17 + США не станут поставлять Киеву танки Abrams, опасаясь реакции Москвы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты из страха перед возможной реакцией России никогда не станут поставлять Киеву три вида вооружений, среди которых самолеты F-16, танки Abrams и комплексы ATACMS. Такое мнение выразил военный эксперт Питер Сучиу. «Речь, в первую очередь, идет о многоцелевых истребителях F-16 Fighting Falcon. Их поставки на Украину могут быть восприняты Россией как втягивание НАТО в конфликт», — заявил Сучиу в статье для американского издания 19FortyFive. Во-вторых, эксперт отметил танки M1 Abrams, которые принесут Вооруженным силам Украины (ВСУ) «больше вреда, чем пользы», поскольку понадобится немало времени, чтобы обучить украинских военных использованию такой техники. В-третьих, США никогда не станут поставлять Киеву армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS). Это связано с тем, что подобным вооружением ВСУ смогут наносить удары вглубь территорий России, а США, по мнению Сучиу, опасаются ответной реакции Москвы. Ранее «Царьград» сообщил о том, что НАТО поставляет Украине «военную рухлядь и металлолом». Подобные методы позволяют Западу избавиться от устаревшего вооружения и провести в ближайшем будущем максимальную модернизацию собственного оружия. Соединенные Штаты из страха перед возможной реакцией России никогда не станут поставлять Киеву три вида вооружений, среди которых самолеты F-16, танки Abrams и комплексы ATACMS. Такое мнение выразил военный эксперт Питер Сучиу. «Речь, в первую очередь, идет о многоцелевых истребителях F-16 Fighting Falcon. Их поставки на Украину могут быть восприняты Россией как втягивание НАТО в конфликт», — заявил Сучиу в статье для американского издания 19FortyFive. Во-вторых, эксперт отметил танки M1 Abrams, которые принесут Вооруженным силам Украины (ВСУ) «больше вреда, чем пользы», поскольку понадобится немало времени, чтобы обучить украинских военных использованию такой техники. В-третьих, США никогда не станут поставлять Киеву армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS). Это связано с тем, что подобным вооружением ВСУ смогут наносить удары вглубь территорий России, а США, по мнению Сучиу, опасаются ответной реакции Москвы. Ранее «Царьград» сообщил о том, что НАТО поставляет Украине «военную рухлядь и металлолом». Подобные методы позволяют Западу избавиться от устаревшего вооружения и провести в ближайшем будущем максимальную модернизацию собственного оружия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям