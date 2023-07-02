02 июля 2023
01 июля 2023
30 июня 2023

В ЯНАО выпал град размером с перепелиное яйцо. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождь. Екатеринбург, погода, зонт, ливень, дождь, под зонтом
В селе ЯНАО выпал град аномального размера Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО выпал град аномальных размеров. На видео, которое опубликовано в telegram-канале «Ямал-89», показано, что град размером с перепелиное яйцо.

«В селе Овгорт Шурышкарского района идет град размером с перепелиное яйцо!» — говорится в сообщении. Жительница села на видео показывает размер града.

Ранее сообщалось, что в округе неделя начнется с 30-градусной жары, гроз и дождей. Также специалисты Авиалесоохраны предупредили об опасной погоде в июле.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шурышкарском районе ЯНАО выпал град аномальных размеров. На видео, которое опубликовано в telegram-канале «Ямал-89», показано, что град размером с перепелиное яйцо. «В селе Овгорт Шурышкарского района идет град размером с перепелиное яйцо!» — говорится в сообщении. Жительница села на видео показывает размер града. Ранее сообщалось, что в округе неделя начнется с 30-градусной жары, гроз и дождей. Также специалисты Авиалесоохраны предупредили об опасной погоде в июле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...