В селе ЯНАО выпал град аномального размера
В Шурышкарском районе ЯНАО выпал град аномальных размеров. На видео, которое опубликовано в telegram-канале «Ямал-89», показано, что град размером с перепелиное яйцо.
«В селе Овгорт Шурышкарского района идет град размером с перепелиное яйцо!» — говорится в сообщении. Жительница села на видео показывает размер града.
Ранее сообщалось, что в округе неделя начнется с 30-градусной жары, гроз и дождей. Также специалисты Авиалесоохраны предупредили об опасной погоде в июле.
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