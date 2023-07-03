03 июля 2023

Бывшего курганского чиновника лишили шанса стать мэром

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, руки
Бывший начальник шадринской АТИ не смог претендовать на пост главы округа Фото:

Бывший начальник административно-технической инспекции Шадринска Курганской области Анатолий Шахов не прошел конкурс по отбору кандидатов на пост главы Шадринского округа. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями.

«Шахов стал единственным, из заявившихся на конкурс кандидатов, кто не прошел. В конкурсе он набрал три балла», — сообщил источник.

Шахов объяснил URA.RU, что его сняли с конкурса. Это связано с тем, что конкурс нельзя провести в формате видеосвязи, а он в нужный момент находился не в Шадринске.

В конкурсе, по данным источника, участвуют врио главы округа Дмитрий Жуков, директор ООО «АкваРеал» Олег Колесников, гендиректор ООО «Леда» Алексей Паршуков, начальник участка ООО ПМК «Прайд», Николай Петухов и сотрудник местной администрации Юрий Полуянов. На момент написания новости, URA,RU не удалось дозвониться до представителей местной администрации. В приемной не взяли трубку.

Предыдущий глава округа Сергей Копылов подал в отставку в мае после того, как в муниципалитете прошли масштабные пожары. Шахов работал в администрации Шадринска до января. Незадолго до этого он публично сравнил свою годовую премию в размере 1149 рублей с вознаграждением за работу мэра Шадринска Антона Мокана в 2022 году. Премия последнего составила 172 тысячи рублей.

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Бывший начальник административно-технической инспекции Шадринска Курганской области Анатолий Шахов не прошел конкурс по отбору кандидатов на пост главы Шадринского округа. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «Шахов стал единственным, из заявившихся на конкурс кандидатов, кто не прошел. В конкурсе он набрал три балла», — сообщил источник. Шахов объяснил URA.RU, что его сняли с конкурса. Это связано с тем, что конкурс нельзя провести в формате видеосвязи, а он в нужный момент находился не в Шадринске. В конкурсе, по данным источника, участвуют врио главы округа Дмитрий Жуков, директор ООО «АкваРеал» Олег Колесников, гендиректор ООО «Леда» Алексей Паршуков, начальник участка ООО ПМК «Прайд», Николай Петухов и сотрудник местной администрации Юрий Полуянов. На момент написания новости, URA,RU не удалось дозвониться до представителей местной администрации. В приемной не взяли трубку. Предыдущий глава округа Сергей Копылов подал в отставку в мае после того, как в муниципалитете прошли масштабные пожары. Шахов работал в администрации Шадринска до января. Незадолго до этого он публично сравнил свою годовую премию в размере 1149 рублей с вознаграждением за работу мэра Шадринска Антона Мокана в 2022 году. Премия последнего составила 172 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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