Бывшего курганского чиновника лишили шанса стать мэром

04 июля 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Бывший начальник шадринской АТИ не смог претендовать на пост главы округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший начальник административно-технической инспекции Шадринска Курганской области Анатолий Шахов не прошел конкурс по отбору кандидатов на пост главы Шадринского округа. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «Шахов стал единственным, из заявившихся на конкурс кандидатов, кто не прошел. В конкурсе он набрал три балла», — сообщил источник. Шахов объяснил URA.RU, что его сняли с конкурса. Это связано с тем, что конкурс нельзя провести в формате видеосвязи, а он в нужный момент находился не в Шадринске. В конкурсе, по данным источника, участвуют врио главы округа Дмитрий Жуков, директор ООО «АкваРеал» Олег Колесников, гендиректор ООО «Леда» Алексей Паршуков, начальник участка ООО ПМК «Прайд», Николай Петухов и сотрудник местной администрации Юрий Полуянов. На момент написания новости, URA,RU не удалось дозвониться до представителей местной администрации. В приемной не взяли трубку. Предыдущий глава округа Сергей Копылов подал в отставку в мае после того, как в муниципалитете прошли масштабные пожары. Шахов работал в администрации Шадринска до января. Незадолго до этого он публично сравнил свою годовую премию в размере 1149 рублей с вознаграждением за работу мэра Шадринска Антона Мокана в 2022 году. Премия последнего составила 172 тысячи рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший начальник административно-технической инспекции Шадринска Курганской области Анатолий Шахов не прошел конкурс по отбору кандидатов на пост главы Шадринского округа. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «Шахов стал единственным, из заявившихся на конкурс кандидатов, кто не прошел. В конкурсе он набрал три балла», — сообщил источник. Шахов объяснил URA.RU, что его сняли с конкурса. Это связано с тем, что конкурс нельзя провести в формате видеосвязи, а он в нужный момент находился не в Шадринске. В конкурсе, по данным источника, участвуют врио главы округа Дмитрий Жуков, директор ООО «АкваРеал» Олег Колесников, гендиректор ООО «Леда» Алексей Паршуков, начальник участка ООО ПМК «Прайд», Николай Петухов и сотрудник местной администрации Юрий Полуянов. На момент написания новости, URA,RU не удалось дозвониться до представителей местной администрации. В приемной не взяли трубку. Предыдущий глава округа Сергей Копылов подал в отставку в мае после того, как в муниципалитете прошли масштабные пожары. Шахов работал в администрации Шадринска до января. Незадолго до этого он публично сравнил свою годовую премию в размере 1149 рублей с вознаграждением за работу мэра Шадринска Антона Мокана в 2022 году. Премия последнего составила 172 тысячи рублей.