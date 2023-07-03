Бывшего курганского чиновника лишили шанса стать мэром

Бывший начальник административно-технической инспекции Шадринска Курганской области Анатолий Шахов не прошел конкурс по отбору кандидатов на пост главы Шадринского округа. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями.
«Шахов стал единственным, из заявившихся на конкурс кандидатов, кто не прошел. В конкурсе он набрал три балла», — сообщил источник.
Шахов объяснил URA.RU, что его сняли с конкурса. Это связано с тем, что конкурс нельзя провести в формате видеосвязи, а он в нужный момент находился не в Шадринске.
В конкурсе, по данным источника, участвуют врио главы округа Дмитрий Жуков, директор ООО «АкваРеал» Олег Колесников, гендиректор ООО «Леда» Алексей Паршуков, начальник участка ООО ПМК «Прайд», Николай Петухов и сотрудник местной администрации Юрий Полуянов. На момент написания новости, URA,RU не удалось дозвониться до представителей местной администрации. В приемной не взяли трубку.
Предыдущий глава округа Сергей Копылов подал в отставку в мае после того, как в муниципалитете прошли масштабные пожары. Шахов работал в администрации Шадринска до января. Незадолго до этого он публично сравнил свою годовую премию в размере 1149 рублей с вознаграждением за работу мэра Шадринска Антона Мокана в 2022 году. Премия последнего составила 172 тысячи рублей.
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