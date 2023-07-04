Политолог заявил о риске распространения беспорядков по всей Европе

Политолог Топорнин: протесты во Франции могут перекинуться на соседние страны

05 июля 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Мигранты в Европе не смогли стать частью местного общества, сказал Николай Топорнин Фото: Анна Майорова © URA.RU Протесты, бушующие во Франции, могут начаться и в соседних странах Европы, поскольку там проживает много мигрантов, способных быстро организоваться. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. «В Европе проживает много лиц арабского происхождения, — это Бельгия, Голландия, Германия. В последний миграционный кризис туда прибыло их порядка миллиона. Они воспринимают близко к сердцу проблемы с соотечественниками. Плюс у них существуют свои внутренние социальные структуры. Они какие-то посылают друг другу сигналы, организуются и приступают к публичным акциям неповиновения. Уже были попытки дестабилизировать ситуацию в Бельгии. Были и в других странах. Круги по воде расходятся до волн, которые могут накрыть и ближайшие от Франции страны», — сказал Николай Топорнин. По его словам, проблема исключительно в отношении мигрантов к законам, властям стран, в которых они проживают. «Безусловно полиция бьет тревогу, она на чеку. Переселенцы плохо очень встраиваются во французское общество, живут по своим лекалам, традициям, по каким-то исламским канонам, и не очень-то они хотят идти на сближение с французской системой ценностей. Это уже не первый случай. Эти этнические конфликты мешают консолидации, общества. Это результат какой-то в свое время не очень продуманной миграционной политики», — отметил политолог. В конце июня в Париже начались массовые протесты после убийства подростка местной полицией. Это привело к возникновению беспорядков на улицах. Вскоре протесты разгорелись по всей Франции. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что главной причиной произошедшего стала неконтролируемая миграционная политика. Газета Welt, со ссылкой на заявление председателя Профсоюза германской полиции Йохена Копельке, сообщила, что в некоторых регионах ФРГ возможные подобные беспорядки, так как в стране растет неприятие власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Протесты, бушующие во Франции, могут начаться и в соседних странах Европы, поскольку там проживает много мигрантов, способных быстро организоваться. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. «В Европе проживает много лиц арабского происхождения, — это Бельгия, Голландия, Германия. В последний миграционный кризис туда прибыло их порядка миллиона. Они воспринимают близко к сердцу проблемы с соотечественниками. Плюс у них существуют свои внутренние социальные структуры. Они какие-то посылают друг другу сигналы, организуются и приступают к публичным акциям неповиновения. Уже были попытки дестабилизировать ситуацию в Бельгии. Были и в других странах. Круги по воде расходятся до волн, которые могут накрыть и ближайшие от Франции страны», — сказал Николай Топорнин. По его словам, проблема исключительно в отношении мигрантов к законам, властям стран, в которых они проживают. «Безусловно полиция бьет тревогу, она на чеку. Переселенцы плохо очень встраиваются во французское общество, живут по своим лекалам, традициям, по каким-то исламским канонам, и не очень-то они хотят идти на сближение с французской системой ценностей. Это уже не первый случай. Эти этнические конфликты мешают консолидации, общества. Это результат какой-то в свое время не очень продуманной миграционной политики», — отметил политолог. В конце июня в Париже начались массовые протесты после убийства подростка местной полицией. Это привело к возникновению беспорядков на улицах. Вскоре протесты разгорелись по всей Франции. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что главной причиной произошедшего стала неконтролируемая миграционная политика. Газета Welt, со ссылкой на заявление председателя Профсоюза германской полиции Йохена Копельке, сообщила, что в некоторых регионах ФРГ возможные подобные беспорядки, так как в стране растет неприятие власти.