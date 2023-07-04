04 июля 2023

В Тюмени судебные приставы забрали автомобили у таксопарка из-за долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация автомобилей. Тюмень, эвакуатор, эвакуация машины
Юридическое лицо имело крупные долги Фото:

Судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области изъяли три автомобиля у юридического лица, которое не оплатило штрафы на сумму более 3 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону.

«В Тюмени проведен мониторинг должников по неоплате штрафов за нарушение ПДД среди юридических лиц. Выявлено несколько организаций. ГИБДД и судебные приставы в один день задержали сразу три автомобиля такси организации, не оплатившей штрафы за нарушение ПДД. Задолженность по штрафам у юридического лица значится свыше 3 миллионов рублей и из них это штрафы ГИБДД около 600 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Там добавили, что изъятые автомобили пойдут на продажу. Деньги, вырученные с аукциона, зачтут как погашение задолженности по исполнительному производству.

Ранее URA.RU сообщало, что один из тюменцев пытался избежать взыскания долгов. Для этого он сменил собственное имя, фамилию и отчество.

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Судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области изъяли три автомобиля у юридического лица, которое не оплатило штрафы на сумму более 3 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. «В Тюмени проведен мониторинг должников по неоплате штрафов за нарушение ПДД среди юридических лиц. Выявлено несколько организаций. ГИБДД и судебные приставы в один день задержали сразу три автомобиля такси организации, не оплатившей штрафы за нарушение ПДД. Задолженность по штрафам у юридического лица значится свыше 3 миллионов рублей и из них это штрафы ГИБДД около 600 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Там добавили, что изъятые автомобили пойдут на продажу. Деньги, вырученные с аукциона, зачтут как погашение задолженности по исполнительному производству. Ранее URA.RU сообщало, что один из тюменцев пытался избежать взыскания долгов. Для этого он сменил собственное имя, фамилию и отчество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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