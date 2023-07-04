В Тюмени судебные приставы забрали автомобили у таксопарка из-за долгов

Судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области изъяли три автомобиля у юридического лица, которое не оплатило штрафы на сумму более 3 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону.
«В Тюмени проведен мониторинг должников по неоплате штрафов за нарушение ПДД среди юридических лиц. Выявлено несколько организаций. ГИБДД и судебные приставы в один день задержали сразу три автомобиля такси организации, не оплатившей штрафы за нарушение ПДД. Задолженность по штрафам у юридического лица значится свыше 3 миллионов рублей и из них это штрафы ГИБДД около 600 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Там добавили, что изъятые автомобили пойдут на продажу. Деньги, вырученные с аукциона, зачтут как погашение задолженности по исполнительному производству.
Ранее URA.RU сообщало, что один из тюменцев пытался избежать взыскания долгов. Для этого он сменил собственное имя, фамилию и отчество.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.