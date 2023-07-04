04 июля 2023

Глава тюменского реготделения ЛДПР Сысоев обхитрил партийцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Сысоев. Пресс-конференция. Тюмень, сысоев владимир
Владимир Сысоев не раскрывает детали партсписка, опасаясь недовольства Фото:

Партийцам из тюменской ЛДПР не показали список кандидатов в гордуму, за который они проголосовали на партконференции по выдвижению кандидатов в депутаты гордумы Тюмени. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменской политике.

«На конференции имена и очередность в списке не оглашались, как и номера одномандатных округов, по которым пойдут кандидаты. Ситуация вызывает недоумение и недовольство внутри партии. Но сделать ничего не удается: после бунта депутата Зайцева и раскола в реготделении секретарь Владимир Сысоев закрутил гайки и объявил войну всем несогласным», — поделился собеседник агентства.

Агентство попыталось запросить результаты конференции и партийный список в тюменском реготделении ЛДПР. Предоставлять информацию отказались.

По данным агентства, лидер ЛДПР Владимир Сысоев скрывает информацию о кандидатах в партсписке, опасаясь очередного бунта внутри партии. По информации инсайдеров, потенциально проходные места в списке и одномандатные округа заняли несколько ресурсных кандидатов, которых предпочли давно работающим на партию функционерам.

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Партийцам из тюменской ЛДПР не показали список кандидатов в гордуму, за который они проголосовали на партконференции по выдвижению кандидатов в депутаты гордумы Тюмени. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменской политике. «На конференции имена и очередность в списке не оглашались, как и номера одномандатных округов, по которым пойдут кандидаты. Ситуация вызывает недоумение и недовольство внутри партии. Но сделать ничего не удается: после бунта депутата Зайцева и раскола в реготделении секретарь Владимир Сысоев закрутил гайки и объявил войну всем несогласным», — поделился собеседник агентства. Агентство попыталось запросить результаты конференции и партийный список в тюменском реготделении ЛДПР. Предоставлять информацию отказались. По данным агентства, лидер ЛДПР Владимир Сысоев скрывает информацию о кандидатах в партсписке, опасаясь очередного бунта внутри партии. По информации инсайдеров, потенциально проходные места в списке и одномандатные округа заняли несколько ресурсных кандидатов, которых предпочли давно работающим на партию функционерам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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