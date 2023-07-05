Полпред Якушев взял под контроль инвестиции в оборонные заводы

05 июля 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев, как и другие полпреды, включен президентом в Военно-промышленную комиссию Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев запустил совещания по инвестпроектам в оборонно-промышленном комплексе. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. Специальную рабочую группу создали для выполнения указа президента Владимира Путина от 29 мая. В первом заседании участвовали заместители уральских губернаторов, курирующие ОПК, главы предприятий и представители Минпромторга РФ. «Уральские предприятия ОПК, реагируя на потребности армии [в условиях спецоперации РФ на Украине], в кратчайшие сроки перестроили производства, оптимизировали технологические процессы, усовершенствовали качественные характеристики продукции. <…> Предприятия ОПК Уральского федерального округа по итогам первого квартала большинство взятых на себя обязательств выполнили», — говорится в сообщении на сайте полпредства. «Один из самых значимых вопросов для отрасли — это привлечение и подготовка кадров. Эта тема будет в зоне нашего постоянного внимания», — заявил сам Якушев. Также он потребовал от участников разговора «исключить любую бюрократическую волокиту» при реализации оборонных инвестпроектов.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев запустил совещания по инвестпроектам в оборонно-промышленном комплексе. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. Специальную рабочую группу создали для выполнения указа президента Владимира Путина от 29 мая. В первом заседании участвовали заместители уральских губернаторов, курирующие ОПК, главы предприятий и представители Минпромторга РФ. «Уральские предприятия ОПК, реагируя на потребности армии [в условиях спецоперации РФ на Украине], в кратчайшие сроки перестроили производства, оптимизировали технологические процессы, усовершенствовали качественные характеристики продукции. <…> Предприятия ОПК Уральского федерального округа по итогам первого квартала большинство взятых на себя обязательств выполнили», — говорится в сообщении на сайте полпредства. «Один из самых значимых вопросов для отрасли — это привлечение и подготовка кадров. Эта тема будет в зоне нашего постоянного внимания», — заявил сам Якушев. Также он потребовал от участников разговора «исключить любую бюрократическую волокиту» при реализации оборонных инвестпроектов.