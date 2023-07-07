В Казанском районе Тюменской области отменили карантин по бешенству

В Казанском районе Тюменской области снят карантин по бешенству. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.
«В связи с проведением полного комплекса мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами, с 8 июля отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории села Яровское Казанского района. Соответствующее постановление подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале управления.
Ранее власти Тюменской области ввели карантин из-за выявленного случая бешенства у крупного рогатого скота. Труп больного животного был обнаружен на участке Челюскинского сельского поселения Казанского района.
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