07 июля 2023

В Казанском районе Тюменской области отменили карантин по бешенству

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Год коровы. Челябинск, бык, бизон
Карантин отменен в связи с проведением всех необходимых мероприятий Фото:

В Казанском районе Тюменской области снят карантин по бешенству. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.

«В связи с проведением полного комплекса мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами, с 8 июля отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории села Яровское Казанского района. Соответствующее постановление подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале управления.

Ранее власти Тюменской области ввели карантин из-за выявленного случая бешенства у крупного рогатого скота. Труп больного животного был обнаружен на участке Челюскинского сельского поселения Казанского района.

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В Казанском районе Тюменской области снят карантин по бешенству. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии. «В связи с проведением полного комплекса мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами, с 8 июля отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории села Яровское Казанского района. Соответствующее постановление подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале управления. Ранее власти Тюменской области ввели карантин из-за выявленного случая бешенства у крупного рогатого скота. Труп больного животного был обнаружен на участке Челюскинского сельского поселения Казанского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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