В Казанском районе Тюменской области отменили карантин по бешенству

08 июля 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Карантин отменен в связи с проведением всех необходимых мероприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Казанском районе Тюменской области снят карантин по бешенству. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии. «В связи с проведением полного комплекса мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами, с 8 июля отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории села Яровское Казанского района. Соответствующее постановление подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале управления. Ранее власти Тюменской области ввели карантин из-за выявленного случая бешенства у крупного рогатого скота. Труп больного животного был обнаружен на участке Челюскинского сельского поселения Казанского района.

В Казанском районе Тюменской области снят карантин по бешенству. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии. «В связи с проведением полного комплекса мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами, с 8 июля отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории села Яровское Казанского района. Соответствующее постановление подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале управления. Ранее власти Тюменской области ввели карантин из-за выявленного случая бешенства у крупного рогатого скота. Труп больного животного был обнаружен на участке Челюскинского сельского поселения Казанского района.