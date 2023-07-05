05 июля 2023

В Тюменской области нашли очаг опасного заболевания

В Казанском районе Тюменской области обнаружен очаг бешенства
© Служба новостей «URA.RU»
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Областная больница. Курган , областная больница, зона карантина
Карантин по бешенству будет введен на части территории села в Казанском районе Фото:

В Казанском районе Тюменской области обнаружен очаг бешенства. Причиной распространения заболевания стал труп больного животного. Об этом говорится в документе, составленном управлением ветеринарии региона. Власти готовятся ввести карантин.

«На участке Челюскинского сельского поселения Казанского района Тюменской области обнаружена туша крупного рогатого скота. В ходе анализов было выявлено бешенство. Принимаются меры для предупреждения распространения особо опасного карантинного заболевания», — говорится в проекте постановления, разработанном ведомством.

Власти планируют ввести карантин в зоне очага, начиная с 6 июля. В радиусе трех километров будет объявлена неблагополучная зона.

Как ранее писало URA.RU, случаи объявления карантина по бешенству в Тюменской области не редкость. Ограничения вводят из-за больных животных: лисиц, собак и прочих зараженных зверей.

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В Казанском районе Тюменской области обнаружен очаг бешенства. Причиной распространения заболевания стал труп больного животного. Об этом говорится в документе, составленном управлением ветеринарии региона. Власти готовятся ввести карантин. «На участке Челюскинского сельского поселения Казанского района Тюменской области обнаружена туша крупного рогатого скота. В ходе анализов было выявлено бешенство. Принимаются меры для предупреждения распространения особо опасного карантинного заболевания», — говорится в проекте постановления, разработанном ведомством. Власти планируют ввести карантин в зоне очага, начиная с 6 июля. В радиусе трех километров будет объявлена неблагополучная зона. Как ранее писало URA.RU, случаи объявления карантина по бешенству в Тюменской области не редкость. Ограничения вводят из-за больных животных: лисиц, собак и прочих зараженных зверей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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