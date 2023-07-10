По окрестностям района ЯНАО разгуливает медведь. Видео

11 июля 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Медведь разгуливал по Лимбяяхе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители ЯНАО засняли на видео, как по окрестностям Лимбяяхи разгуливает медведь. Об этом жители сообщили в разных городских telegram-каналах. «„Жирненький“», — написала автор с ником ОС в чате «Коротчаево Инфо». «Ужас!» — отреагировала Светлана Халина. «Михаил Потапыч замечен возле Лимбяяхи», — добавил анонимный автор. «Это уже серьезная опасность», — отметил Батырхан Наврузов. Ранее мэр Шурышкарского района предупреждал горожан о плавающем медведе. В районе Кушевата косолапый переплывал реку.

Жители ЯНАО засняли на видео, как по окрестностям Лимбяяхи разгуливает медведь. Об этом жители сообщили в разных городских telegram-каналах. «„Жирненький“», — написала автор с ником ОС в чате «Коротчаево Инфо». «Ужас!» — отреагировала Светлана Халина. «Михаил Потапыч замечен возле Лимбяяхи», — добавил анонимный автор. «Это уже серьезная опасность», — отметил Батырхан Наврузов. Ранее мэр Шурышкарского района предупреждал горожан о плавающем медведе. В районе Кушевата косолапый переплывал реку.