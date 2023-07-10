10 июля 2023
09 июля 2023

По окрестностям района ЯНАО разгуливает медведь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
Медведь разгуливал по Лимбяяхе Фото:

Жители ЯНАО засняли на видео, как по окрестностям Лимбяяхи разгуливает медведь. Об этом жители сообщили в разных городских telegram-каналах.

«„Жирненький“», — написала автор с ником ОС в чате «Коротчаево Инфо». «Ужас!» — отреагировала Светлана Халина. «Михаил Потапыч замечен возле Лимбяяхи», — добавил анонимный автор. «Это уже серьезная опасность», — отметил Батырхан Наврузов.

Ранее мэр Шурышкарского района предупреждал горожан о плавающем медведе. В районе Кушевата косолапый переплывал реку.

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Жители ЯНАО засняли на видео, как по окрестностям Лимбяяхи разгуливает медведь. Об этом жители сообщили в разных городских telegram-каналах. «„Жирненький“», — написала автор с ником ОС в чате «Коротчаево Инфо». «Ужас!» — отреагировала Светлана Халина. «Михаил Потапыч замечен возле Лимбяяхи», — добавил анонимный автор. «Это уже серьезная опасность», — отметил Батырхан Наврузов. Ранее мэр Шурышкарского района предупреждал горожан о плавающем медведе. В районе Кушевата косолапый переплывал реку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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