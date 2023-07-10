Медведь разгуливал по Лимбяяхе
Жители ЯНАО засняли на видео, как по окрестностям Лимбяяхи разгуливает медведь. Об этом жители сообщили в разных городских telegram-каналах.
«„Жирненький“», — написала автор с ником ОС в чате «Коротчаево Инфо». «Ужас!» — отреагировала Светлана Халина. «Михаил Потапыч замечен возле Лимбяяхи», — добавил анонимный автор. «Это уже серьезная опасность», — отметил Батырхан Наврузов.
Ранее мэр Шурышкарского района предупреждал горожан о плавающем медведе. В районе Кушевата косолапый переплывал реку.
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