Диетолог Круглова посоветовала спортсменам заменить батончики на халву

13 июля 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

Спортсмены могут использовать халву, чтобы быстро восстановить силы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Халву можно использовать спортсменам, как альтернативу протеиновым батончикам, чтобы быстро восстановить силы. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. «Этот продукт можно использовать спортсменам, нуждающимся в энергии. Когда им нужно восстановить силы небольшим количеством еды, халва может пригодиться. Ее можно рассматривать в качестве альтернативы протеиновым батончикам, так как продукт может насыщать на долгое время», — рассказала Круглова в интервью для радио Sputnik. По словам диетолога, следует выбирать халву, в состав которой входят семена льна, но не забывать, что это высококалорийный продукт. «К халве нужно относиться, как к десерту. Особенно осторожными стоит быть людям старшего возраста, так как при небольшой физической активности есть риск набора веса», — подчеркнула Круглова. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как отказаться от сладкого. По мнению эксперта, нужно есть семечки, орехи и листовые овощи, чтобы восполнить недостаток витаминов и уменьшить потребность в сладком.

Халву можно использовать спортсменам, как альтернативу протеиновым батончикам, чтобы быстро восстановить силы. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. «Этот продукт можно использовать спортсменам, нуждающимся в энергии. Когда им нужно восстановить силы небольшим количеством еды, халва может пригодиться. Ее можно рассматривать в качестве альтернативы протеиновым батончикам, так как продукт может насыщать на долгое время», — рассказала Круглова в интервью для радио Sputnik. По словам диетолога, следует выбирать халву, в состав которой входят семена льна, но не забывать, что это высококалорийный продукт. «К халве нужно относиться, как к десерту. Особенно осторожными стоит быть людям старшего возраста, так как при небольшой физической активности есть риск набора веса», — подчеркнула Круглова. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как отказаться от сладкого. По мнению эксперта, нужно есть семечки, орехи и листовые овощи, чтобы восполнить недостаток витаминов и уменьшить потребность в сладком.