12 июля 2023

Диетолог Круглова посоветовала спортсменам заменить батончики на халву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Абитуриенты военных вузов сдают экзамен по физкультуре. Курган, гто, спорт, центральный стадион, бег, стадион
Спортсмены могут использовать халву, чтобы быстро восстановить силы Фото:

Халву можно использовать спортсменам, как альтернативу протеиновым батончикам, чтобы быстро восстановить силы. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

«Этот продукт можно использовать спортсменам, нуждающимся в энергии. Когда им нужно восстановить силы небольшим количеством еды, халва может пригодиться. Ее можно рассматривать в качестве альтернативы протеиновым батончикам, так как продукт может насыщать на долгое время», — рассказала Круглова в интервью для радио Sputnik.

По словам диетолога, следует выбирать халву, в состав которой входят семена льна, но не забывать, что это высококалорийный продукт. «К халве нужно относиться, как к десерту. Особенно осторожными стоит быть людям старшего возраста, так как при небольшой физической активности есть риск набора веса», — подчеркнула Круглова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как отказаться от сладкого. По мнению эксперта, нужно есть семечки, орехи и листовые овощи, чтобы восполнить недостаток витаминов и уменьшить потребность в сладком.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Халву можно использовать спортсменам, как альтернативу протеиновым батончикам, чтобы быстро восстановить силы. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. «Этот продукт можно использовать спортсменам, нуждающимся в энергии. Когда им нужно восстановить силы небольшим количеством еды, халва может пригодиться. Ее можно рассматривать в качестве альтернативы протеиновым батончикам, так как продукт может насыщать на долгое время», — рассказала Круглова в интервью для радио Sputnik. По словам диетолога, следует выбирать халву, в состав которой входят семена льна, но не забывать, что это высококалорийный продукт. «К халве нужно относиться, как к десерту. Особенно осторожными стоит быть людям старшего возраста, так как при небольшой физической активности есть риск набора веса», — подчеркнула Круглова. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как отказаться от сладкого. По мнению эксперта, нужно есть семечки, орехи и листовые овощи, чтобы восполнить недостаток витаминов и уменьшить потребность в сладком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...