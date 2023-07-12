Диетолог Круглова посоветовала спортсменам заменить батончики на халву

Халву можно использовать спортсменам, как альтернативу протеиновым батончикам, чтобы быстро восстановить силы. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
«Этот продукт можно использовать спортсменам, нуждающимся в энергии. Когда им нужно восстановить силы небольшим количеством еды, халва может пригодиться. Ее можно рассматривать в качестве альтернативы протеиновым батончикам, так как продукт может насыщать на долгое время», — рассказала Круглова в интервью для радио Sputnik.
По словам диетолога, следует выбирать халву, в состав которой входят семена льна, но не забывать, что это высококалорийный продукт. «К халве нужно относиться, как к десерту. Особенно осторожными стоит быть людям старшего возраста, так как при небольшой физической активности есть риск набора веса», — подчеркнула Круглова.
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