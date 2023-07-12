В ЯНАО участников СВО освободили от штрафов за долги по квартплате

Участникам спецоперации из ЯНАО не будут начислять пеню за несвоевременную оплату жилья, услуг ЖКХ, а также взносов на капитальный ремонт. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора Дмитрия Артюхова.
«Изменения вносятся в связи с приведением в соответствие с федеральным законодательством. Расширен перечень категорий граждан, которые освобождаются от пеней за неуплату ЖКУ, капремонт в многоквартирных домах. Теперь мера распространяется на участников СВО: заключивших контракт; мобилизованных граждан; сотрудников нацгвардии; добровольцев», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что ямальские военнослужащим, которые удостоены звания Героев РФ или награждены орденами, выдадут бесплатную землю. Ее можно пустить под строительство дома.
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