12 июля 2023

В ЯНАО участников СВО освободили от штрафов за долги по квартплате

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада Победы. Челябинск, силовики, камуфляж, армия, военные, солдаты, войска, призыв, новобранец, призывник, военнослужащие, вежливые люди, сво
Участникам СВО не придется платить пеню за долги ЖКУ Фото:

Участникам спецоперации из ЯНАО не будут начислять пеню за несвоевременную оплату жилья, услуг ЖКХ, а также взносов на капитальный ремонт. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора Дмитрия Артюхова.

«Изменения вносятся в связи с приведением в соответствие с федеральным законодательством. Расширен перечень категорий граждан, которые освобождаются от пеней за неуплату ЖКУ, капремонт в многоквартирных домах. Теперь мера распространяется на участников СВО: заключивших контракт; мобилизованных граждан; сотрудников нацгвардии; добровольцев», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ямальские военнослужащим, которые удостоены звания Героев РФ или награждены орденами, выдадут бесплатную землю. Ее можно пустить под строительство дома.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участникам спецоперации из ЯНАО не будут начислять пеню за несвоевременную оплату жилья, услуг ЖКХ, а также взносов на капитальный ремонт. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора Дмитрия Артюхова. «Изменения вносятся в связи с приведением в соответствие с федеральным законодательством. Расширен перечень категорий граждан, которые освобождаются от пеней за неуплату ЖКУ, капремонт в многоквартирных домах. Теперь мера распространяется на участников СВО: заключивших контракт; мобилизованных граждан; сотрудников нацгвардии; добровольцев», — сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что ямальские военнослужащим, которые удостоены звания Героев РФ или награждены орденами, выдадут бесплатную землю. Ее можно пустить под строительство дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...