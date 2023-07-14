14 июля 2023
13 июля 2023

В салехардской больнице на два дня отключат электричество

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, лечение, коридор больницы, здоровье, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, больница, коридор госпиталя
Врачи будут принимать граждан по расписанию Фото:

В окружной больнице Салехарда (ЯНАО) из-за проведения технических работ ограничат подачу электричества 17 и 18 июля. Об этом сообщил окружной департамент здравоохранения.

«В Салехардской окружной больнице 17 и 18 июля с 14:30 до 18:00 будет ограничена подача электроэнергии из-за технических работ. Плановые исследования и процедуры пройдут в первой половине дня», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что врачи будут принимать граждан по расписанию. Больничные листы и рецепты можно будет получить после того, как подача электроэнергии возобновится. Запись пациентов на МРТ 17 и 18 июля во второй половине будет перенесена.

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В окружной больнице Салехарда (ЯНАО) из-за проведения технических работ ограничат подачу электричества 17 и 18 июля. Об этом сообщил окружной департамент здравоохранения. «В Салехардской окружной больнице 17 и 18 июля с 14:30 до 18:00 будет ограничена подача электроэнергии из-за технических работ. Плановые исследования и процедуры пройдут в первой половине дня», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что врачи будут принимать граждан по расписанию. Больничные листы и рецепты можно будет получить после того, как подача электроэнергии возобновится. Запись пациентов на МРТ 17 и 18 июля во второй половине будет перенесена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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