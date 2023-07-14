В салехардской больнице на два дня отключат электричество

Врачи будут принимать граждан по расписанию Фото: Анна Майорова © URA.RU

В окружной больнице Салехарда (ЯНАО) из-за проведения технических работ ограничат подачу электричества 17 и 18 июля. Об этом сообщил окружной департамент здравоохранения.

«В Салехардской окружной больнице 17 и 18 июля с 14:30 до 18:00 будет ограничена подача электроэнергии из-за технических работ. Плановые исследования и процедуры пройдут в первой половине дня», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что врачи будут принимать граждан по расписанию. Больничные листы и рецепты можно будет получить после того, как подача электроэнергии возобновится. Запись пациентов на МРТ 17 и 18 июля во второй половине будет перенесена.