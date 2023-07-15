В гостиной установлен работающий камин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) продают двухэтажный дом с разноцветными комнатами. Объявление размещено на платформе «Авито».

«Продам двухэтажный брусовый дом, который облицован блокхаусом. Все комнаты в нем разного цвета. Расположен в очень хорошем и тихом районе города. Находится в шаговой доступности от центра. Рядом есть школа, детский сад, магазины, автобусные остановки, поликлиника. Цена 17 миллионов рублей», — пишут в объявлении.

В доме шесть комнат, в двух из них ванные с санузлом. Помимо этого, есть комната под гардероб, большая кладовая комната, прачечная. Вся мебель и техника на кухне по желанию покупателя остается.

На первом этаже в прихожей, холле и на кухне установлены теплые полы. В гостиной расположен действующий камин. Также рядом с домом стоит отдельное здание, в котором находиться шикарная большая баня на дровах с купелью и зоной отдыха.

Ранее URA.RU писало, что в Салехарде почти два года не могли продать деревянный дом с личным выходом к реке. Недвижимость с курятником и огородом продавалась за 48 миллионов рублей.