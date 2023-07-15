15 июля 2023
14 июля 2023
13 июля 2023

В ЯНАО продают дом с разноцветными комнатами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Английский паб Britannia. Екатеринбург, камин, паб, британния, britannia, интерьер, ресторан
В гостиной установлен работающий камин Фото:

В Салехарде (ЯНАО) продают двухэтажный дом с разноцветными комнатами. Объявление размещено на платформе «Авито».

«Продам двухэтажный брусовый дом, который облицован блокхаусом. Все комнаты в нем разного цвета. Расположен в очень хорошем и тихом районе города. Находится в шаговой доступности от центра. Рядом есть школа, детский сад, магазины, автобусные остановки, поликлиника. Цена 17 миллионов рублей», — пишут в объявлении.

В доме шесть комнат, в двух из них ванные с санузлом. Помимо этого, есть комната под гардероб, большая кладовая комната, прачечная. Вся мебель и техника на кухне по желанию покупателя остается.

На первом этаже в прихожей, холле и на кухне установлены теплые полы. В гостиной расположен действующий камин. Также рядом с домом стоит отдельное здание, в котором находиться шикарная большая баня на дровах с купелью и зоной отдыха.

Ранее URA.RU писало, что в Салехарде почти два года не могли продать деревянный дом с личным выходом к реке. Недвижимость с курятником и огородом продавалась за 48 миллионов рублей.

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В Салехарде (ЯНАО) продают двухэтажный дом с разноцветными комнатами. Объявление размещено на платформе «Авито». «Продам двухэтажный брусовый дом, который облицован блокхаусом. Все комнаты в нем разного цвета. Расположен в очень хорошем и тихом районе города. Находится в шаговой доступности от центра. Рядом есть школа, детский сад, магазины, автобусные остановки, поликлиника. Цена 17 миллионов рублей», — пишут в объявлении. В доме шесть комнат, в двух из них ванные с санузлом. Помимо этого, есть комната под гардероб, большая кладовая комната, прачечная. Вся мебель и техника на кухне по желанию покупателя остается. На первом этаже в прихожей, холле и на кухне установлены теплые полы. В гостиной расположен действующий камин. Также рядом с домом стоит отдельное здание, в котором находиться шикарная большая баня на дровах с купелью и зоной отдыха. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде почти два года не могли продать деревянный дом с личным выходом к реке. Недвижимость с курятником и огородом продавалась за 48 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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