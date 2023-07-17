В ВВС Украины порадовались теракту на Крымском мосту Представитель ВВС Украины Игнат: происходящее с Крымским мостом — хорошая новость 17 июля 2023 в 12:47 Размер текста - 17 + Украина порадовалась теракту на Крымском мосту, в ходе которого погибли двое гражданских Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ЧП на Крымском мосту Теракт на Крымском мосту для Украины, в ходе которого погибли гражданские, является «хорошей новостью». Так считает представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Можно только порадоваться такой ситуации. <…> Происходящее с Крымским мостом — это хорошие новости для нас [Украины]», — заявил Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. До этого в главном управлении разведки Украины заявили, что Крымский мост для полуострова является «лишней конструкцией». Сама атака произошла в ночь на 17 июля. В СК РФ завели уголовное дело по факту теракта. В Национальном антитеррористическом комитете РФ рассказали, что два украинских дрона повредили мост. В Минтрансе уточнили, что опоры моста не пострадали, только — дорожное полотно. Теракт на Крымском мосту для Украины, в ходе которого погибли гражданские, является «хорошей новостью». Так считает представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Можно только порадоваться такой ситуации. <…> Происходящее с Крымским мостом — это хорошие новости для нас [Украины]», — заявил Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. До этого в главном управлении разведки Украины заявили, что Крымский мост для полуострова является «лишней конструкцией». Сама атака произошла в ночь на 17 июля. В СК РФ завели уголовное дело по факту теракта. В Национальном антитеррористическом комитете РФ рассказали, что два украинских дрона повредили мост. В Минтрансе уточнили, что опоры моста не пострадали, только — дорожное полотно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям