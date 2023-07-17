В ВВС Украины порадовались теракту на Крымском мосту

Представитель ВВС Украины Игнат: происходящее с Крымским мостом — хорошая новость
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Установка балки моста. Екатеринбург, строители, путепровод, строительство моста, опоры моста, стройка
Украина порадовалась теракту на Крымском мосту, в ходе которого погибли двое гражданских Фото:
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ЧП на Крымском мосту

Теракт на Крымском мосту для Украины, в ходе которого погибли гражданские, является «хорошей новостью». Так считает представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Можно только порадоваться такой ситуации. <…> Происходящее с Крымским мостом — это хорошие новости для нас [Украины]», — заявил Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.

До этого в главном управлении разведки Украины заявили, что Крымский мост для полуострова является «лишней конструкцией». Сама атака произошла в ночь на 17 июля. В СК РФ завели уголовное дело по факту теракта. В Национальном антитеррористическом комитете РФ рассказали, что два украинских дрона повредили мост. В Минтрансе уточнили, что опоры моста не пострадали, только — дорожное полотно.

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Теракт на Крымском мосту для Украины, в ходе которого погибли гражданские, является «хорошей новостью». Так считает представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Можно только порадоваться такой ситуации. <…> Происходящее с Крымским мостом — это хорошие новости для нас [Украины]», — заявил Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. До этого в главном управлении разведки Украины заявили, что Крымский мост для полуострова является «лишней конструкцией». Сама атака произошла в ночь на 17 июля. В СК РФ завели уголовное дело по факту теракта. В Национальном антитеррористическом комитете РФ рассказали, что два украинских дрона повредили мост. В Минтрансе уточнили, что опоры моста не пострадали, только — дорожное полотно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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