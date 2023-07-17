В ВВС Украины порадовались теракту на Крымском мосту

Теракт на Крымском мосту для Украины, в ходе которого погибли гражданские, является «хорошей новостью». Так считает представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Можно только порадоваться такой ситуации. <…> Происходящее с Крымским мостом — это хорошие новости для нас [Украины]», — заявил Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.
До этого в главном управлении разведки Украины заявили, что Крымский мост для полуострова является «лишней конструкцией». Сама атака произошла в ночь на 17 июля. В СК РФ завели уголовное дело по факту теракта. В Национальном антитеррористическом комитете РФ рассказали, что два украинских дрона повредили мост. В Минтрансе уточнили, что опоры моста не пострадали, только — дорожное полотно.
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