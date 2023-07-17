После атаки на Крымский мост воздушная тревога объявлена в Киеве

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Рейд с МЧС. Курган, рупор, громкоговоритель, мегафон, воздушная тревога
На Украине объявили воздушную тревогу Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

На Украине в шести областях объявлена воздушная тревога. Сообщение об этом опубликовала Киевская городская военная администрация. До этого на Крымском мосту произошел теракт.

«В Киеве — воздушная тревога», — опубликовано в telegram-канале украинского ведомства. Украинские СМИ отмечают, что тревога объявлена в шести областях страны. Граждан попросили последовать в укрытия. Тревогу объявили после атаки на Крымский мост в ночь на 17 июля.

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На Украине в шести областях объявлена воздушная тревога. Сообщение об этом опубликовала Киевская городская военная администрация. До этого на Крымском мосту произошел теракт. «В Киеве — воздушная тревога», — опубликовано в telegram-канале украинского ведомства. Украинские СМИ отмечают, что тревога объявлена в шести областях страны. Граждан попросили последовать в укрытия. Тревогу объявили после атаки на Крымский мост в ночь на 17 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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