После атаки на Крымский мост воздушная тревога объявлена в Киеве

На Украине объявили воздушную тревогу
новость из сюжетаЧП на Крымском мосту
На Украине в шести областях объявлена воздушная тревога. Сообщение об этом опубликовала Киевская городская военная администрация. До этого на Крымском мосту произошел теракт.
«В Киеве — воздушная тревога», — опубликовано в telegram-канале украинского ведомства. Украинские СМИ отмечают, что тревога объявлена в шести областях страны. Граждан попросили последовать в укрытия. Тревогу объявили после атаки на Крымский мост в ночь на 17 июля.
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