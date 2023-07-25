Newsweek: США передадут на Украину нанодроны Hornet

25 июля 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Новый пакет военной помощи Украине включает нанодроны Hornet, пишет Newsweek Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В новом пакете американской военной помощи для Украины на сумму до 400 миллионов долларов будут включены небольшие разведывательные беспилотники Hornet. Об этом сообщает журнал Newsweek. «США передадут Украине небольшие разведывательные нанодроны Hornet», — говорится в материале журнала. Там добавили, что ВСУ также получат оборудование для разминирования, неуправляемые авиаракеты Hydra-70, патроны для стрелкового оружия, боеприпасы для артиллерии, реактивные системы залпового огня HIMARS, зенитно-ракетную систему NASAMS, а также бронемашины Stryker. Black Hornet — это небольшие беспилотники, которые используются в основном для разведывательной работы. Украина уже получала такие дроны от западных партнеров. Главная особенность Black Hornet — их компактные размеры, позволяющие помещать их в кармане или на ладони.

В новом пакете американской военной помощи для Украины на сумму до 400 миллионов долларов будут включены небольшие разведывательные беспилотники Hornet. Об этом сообщает журнал Newsweek. «США передадут Украине небольшие разведывательные нанодроны Hornet», — говорится в материале журнала. Там добавили, что ВСУ также получат оборудование для разминирования, неуправляемые авиаракеты Hydra-70, патроны для стрелкового оружия, боеприпасы для артиллерии, реактивные системы залпового огня HIMARS, зенитно-ракетную систему NASAMS, а также бронемашины Stryker. Black Hornet — это небольшие беспилотники, которые используются в основном для разведывательной работы. Украина уже получала такие дроны от западных партнеров. Главная особенность Black Hornet — их компактные размеры, позволяющие помещать их в кармане или на ладони.