Боррель предложил выделить дополнительные миллиарды Киеву

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НАТО. Москва. stock, Жозеп Боррель, stock
Европе следует выделить Украине больше денег, заявил Жозеп Боррель Фото:
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Странам Евросоюза стоит увеличить финансирование Украины на один миллиард евро. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Боррель рекомендует дополнительно выделить миллиарды [евро] на поставку вооружений и техники. В частности, Боррель хочет пообещать среди прочего, что ЕС также внесет свой вклад в расходы на предоставление современных истребителей», — передает новостное агентство DPA слова Жозепа Борреля. Глава европейской дипломатии также отметил, что обучение украинских солдат в будущем может проходить на территории самой Украины.

Ранее в Европе придумали создать фонд для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумму в 20 миллиардов евро на четыре года. Поставки военной техники сильно разоряют Европу.

Страны Запада уже выделили Украине несколько миллиардов долларов военной помощи. Украина получила немецкие танки Leopard, ЗРК Patriot, снаряды с обедненным ураном и кассетные боеприпасы, передает «Национальная служба новостей».

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Странам Евросоюза стоит увеличить финансирование Украины на один миллиард евро. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Боррель рекомендует дополнительно выделить миллиарды [евро] на поставку вооружений и техники. В частности, Боррель хочет пообещать среди прочего, что ЕС также внесет свой вклад в расходы на предоставление современных истребителей», — передает новостное агентство DPA слова Жозепа Борреля. Глава европейской дипломатии также отметил, что обучение украинских солдат в будущем может проходить на территории самой Украины. Ранее в Европе придумали создать фонд для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумму в 20 миллиардов евро на четыре года. Поставки военной техники сильно разоряют Европу. Страны Запада уже выделили Украине несколько миллиардов долларов военной помощи. Украина получила немецкие танки Leopard, ЗРК Patriot, снаряды с обедненным ураном и кассетные боеприпасы, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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