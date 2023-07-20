Боррель предложил выделить дополнительные миллиарды Киеву

Странам Евросоюза стоит увеличить финансирование Украины на один миллиард евро. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Боррель рекомендует дополнительно выделить миллиарды [евро] на поставку вооружений и техники. В частности, Боррель хочет пообещать среди прочего, что ЕС также внесет свой вклад в расходы на предоставление современных истребителей», — передает новостное агентство DPA слова Жозепа Борреля. Глава европейской дипломатии также отметил, что обучение украинских солдат в будущем может проходить на территории самой Украины.
Ранее в Европе придумали создать фонд для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумму в 20 миллиардов евро на четыре года. Поставки военной техники сильно разоряют Европу.
Страны Запада уже выделили Украине несколько миллиардов долларов военной помощи. Украина получила немецкие танки Leopard, ЗРК Patriot, снаряды с обедненным ураном и кассетные боеприпасы, передает «Национальная служба новостей».
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