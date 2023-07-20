Боррель предложил выделить дополнительные миллиарды Киеву

20 июля 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Европе следует выделить Украине больше денег, заявил Жозеп Боррель Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Странам Евросоюза стоит увеличить финансирование Украины на один миллиард евро. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Боррель рекомендует дополнительно выделить миллиарды [евро] на поставку вооружений и техники. В частности, Боррель хочет пообещать среди прочего, что ЕС также внесет свой вклад в расходы на предоставление современных истребителей», — передает новостное агентство DPA слова Жозепа Борреля. Глава европейской дипломатии также отметил, что обучение украинских солдат в будущем может проходить на территории самой Украины. Ранее в Европе придумали создать фонд для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумму в 20 миллиардов евро на четыре года. Поставки военной техники сильно разоряют Европу. Страны Запада уже выделили Украине несколько миллиардов долларов военной помощи. Украина получила немецкие танки Leopard, ЗРК Patriot, снаряды с обедненным ураном и кассетные боеприпасы, передает «Национальная служба новостей».

Странам Евросоюза стоит увеличить финансирование Украины на один миллиард евро. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Боррель рекомендует дополнительно выделить миллиарды [евро] на поставку вооружений и техники. В частности, Боррель хочет пообещать среди прочего, что ЕС также внесет свой вклад в расходы на предоставление современных истребителей», — передает новостное агентство DPA слова Жозепа Борреля. Глава европейской дипломатии также отметил, что обучение украинских солдат в будущем может проходить на территории самой Украины. Ранее в Европе придумали создать фонд для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумму в 20 миллиардов евро на четыре года. Поставки военной техники сильно разоряют Европу. Страны Запада уже выделили Украине несколько миллиардов долларов военной помощи. Украина получила немецкие танки Leopard, ЗРК Patriot, снаряды с обедненным ураном и кассетные боеприпасы, передает «Национальная служба новостей».