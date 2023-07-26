Полиция Пуровского района разыскивает Евгения Колодия за кражу
В Пуровском районе ЯНАО за кражу разыскивается Евгений Колодий, который скрывается от ареста. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД.
«ОМВД России по Пуровскому району разыскивается Колодий Евгений Станиславович, 26.11.1981 года рождения, проживающий в Тарко-Сале. Скрывается от Пуровского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа, мера пресечения — арест», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО.
Рост правонарушителя — 168 сантиметров. Полиция просит знающих о его местонахождении сообщать по телефонам: 8 (349-97) -2-09-02, 02, 102.
ОМВД по Пуровскому району разыскивает за кражу Евгения Колодия
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