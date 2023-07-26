26 июля 2023
25 июля 2023

В ЯНАО разыскивают вора, скрывшегося от ареста. Фото

Полиция ЯНАО разыскивает Евгения Колодия, чтобы арестовать за кражу
© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, полиция, патруль полиции
Полиция Пуровского района разыскивает Евгения Колодия за кражу Фото:

В Пуровском районе ЯНАО за кражу разыскивается Евгений Колодий, который скрывается от ареста. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД.

«ОМВД России по Пуровскому району разыскивается Колодий Евгений Станиславович, 26.11.1981 года рождения, проживающий в Тарко-Сале. Скрывается от Пуровского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа, мера пресечения — арест», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО.

Рост правонарушителя — 168 сантиметров. Полиция просит знающих о его местонахождении сообщать по телефонам: 8 (349-97) -2-09-02, 02, 102.

ОМВД по Пуровскому району разыскивает за кражу Евгения Колодия
ОМВД по Пуровскому району разыскивает за кражу Евгения Колодия
Фото:

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В Пуровском районе ЯНАО за кражу разыскивается Евгений Колодий, который скрывается от ареста. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД. «ОМВД России по Пуровскому району разыскивается Колодий Евгений Станиславович, 26.11.1981 года рождения, проживающий в Тарко-Сале. Скрывается от Пуровского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа, мера пресечения — арест», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО. Рост правонарушителя — 168 сантиметров. Полиция просит знающих о его местонахождении сообщать по телефонам: 8 (349-97) -2-09-02, 02, 102.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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