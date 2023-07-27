Предвыборную кампанию тюменского ректора Бойко финансируют предприятия АПК

В избирательный фонд Бойко внесла деньги компания «КРиММ» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Предвыборную кампанию ректора Государственного аграрного университета Елены Бойко финансируют предприятия АПК Тюменской области. Информация об этом опубликована на сайте регионального избиркома. Бойко выдвинута в гордуму Тюмени от «Единой России» по одномандатному округу №9.

Согласно документу, в избирательный фонд Бойко внесли деньги восемь предприятий региона, собрав 450 тысяч рублей. Среди них такие как: «Агрофирма «КРиММ»», «Согласие», Заводоуковский маслозавод и другие. Самый большой транш — 100 тысяч рублей — осуществила «Агрофирма «Колос». Остальные внесли по 50 тысяч.

При этом наполнение фондов кандидатов в депутаты только стартовало. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.