В ЯНАО на модульный пристрой к больнице потратят больше полумиллиарда рублей

В Ноябрьске планируют построить мобильное здание рентгенодиагностики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центральной городской больнице Ноябрьска (ЯНАО) появится модульный корпус рентгенодиагностики, соединенный с хирургическим корпусом. На возведение мобильного здания планируется потратить более 535 миллионов рублей, сообщается в карточке закупки.

«Объект закупки — Поставка и монтаж мобильного (инвентарного) здания «Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ». Цена контракта — 535 миллионов 602 тысячи 667 рублей», — следует из информации заявки, опубликованной на портале «Госзакупки».

В проекте контракта указано, что здание должно быть введено в строй не позднее декабря 2024 года. Срок службы постройки рассчитан на двадцать лет. От подрядчика требуется оснастить медкорпус оборудованием и мебелью и соединить его переходом с действующим хирургическим корпусом. Полезная площадь здания составит около 480 квадратных метров.

Ранее URA.RU рассказало, что в Аксарке построена станция скорой помощи модульного типа. Ее площадь составляет полторы тысячи квадратных метров и она считается одним из крупнейших модульных медицинских учреждений в ЯНАО.