26 июля 2023

В ЯНАО на модульный пристрой к больнице потратят больше полумиллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Михаила Мурашко. Екатеринбург, рентгенкабинет, рентген, рентгеновский аппарат
В Ноябрьске планируют построить мобильное здание рентгенодиагностики Фото:

В центральной городской больнице Ноябрьска (ЯНАО) появится модульный корпус рентгенодиагностики, соединенный с хирургическим корпусом. На возведение мобильного здания планируется потратить более 535 миллионов рублей, сообщается в карточке закупки.

«Объект закупки — Поставка и монтаж мобильного (инвентарного) здания «Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ». Цена контракта — 535 миллионов 602 тысячи 667 рублей», — следует из информации заявки, опубликованной на портале «Госзакупки».

В проекте контракта указано, что здание должно быть введено в строй не позднее декабря 2024 года. Срок службы постройки рассчитан на двадцать лет. От подрядчика требуется оснастить медкорпус оборудованием и мебелью и соединить его переходом с действующим хирургическим корпусом. Полезная площадь здания составит около 480 квадратных метров.

Ранее URA.RU рассказало, что в Аксарке построена станция скорой помощи модульного типа. Ее площадь составляет полторы тысячи квадратных метров и она считается одним из крупнейших модульных медицинских учреждений в ЯНАО.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центральной городской больнице Ноябрьска (ЯНАО) появится модульный корпус рентгенодиагностики, соединенный с хирургическим корпусом. На возведение мобильного здания планируется потратить более 535 миллионов рублей, сообщается в карточке закупки. «Объект закупки — Поставка и монтаж мобильного (инвентарного) здания «Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ». Цена контракта — 535 миллионов 602 тысячи 667 рублей», — следует из информации заявки, опубликованной на портале «Госзакупки». В проекте контракта указано, что здание должно быть введено в строй не позднее декабря 2024 года. Срок службы постройки рассчитан на двадцать лет. От подрядчика требуется оснастить медкорпус оборудованием и мебелью и соединить его переходом с действующим хирургическим корпусом. Полезная площадь здания составит около 480 квадратных метров. Ранее URA.RU рассказало, что в Аксарке построена станция скорой помощи модульного типа. Ее площадь составляет полторы тысячи квадратных метров и она считается одним из крупнейших модульных медицинских учреждений в ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...