Жителям ЯНАО объяснили, на что можно потратить региональный маткапитал

Маткапитал в ЯНАО можно потратить на улучшение жилищных условий и медпомощь

31 июля 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Региональный маткапитал выдается на Ямале с начала 2012 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семьи ЯНАО могут потратить средства из регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий или медицинскую помощь. За 11 лет маткапиталом воспользовалось более 26 800 жительниц Ямала, сообщили URA.RU в окружном департаменте социальной защиты населения. «Региональный маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий только на территории округа. Допускается покупка жилья в многоквартирном капитальном доме; покупка, реконструкция и строительство объекта индивидуального жилищного строительства. Еще можно получить медицинскую помощь родителями или детям в медицинских организациях, расположенных на территории России и за ее пределами», — уточнили в пресс-службе. Региональный маткапитал выдается на Ямале с начала 2012 года. На сегодняшний день выдано более 26 800 свидетельств. Большая часть семей потратила средства на улучшение жилищных условий. С 2020 года власти начали вносить изменения. Так, был введен региональный маткапитал на вторых детей в размере 150 тысяч рублей. Также семьи, прожившие на Ямале год и более, получили право оформить свидетельство на маткапитал. «С 2021 года у семей у семей появилось право приобретать индивидуальные жилые дома не только в капитальном, но и в деревянном исполнении. Было конкретизировано определение „многоквартирный дом капитального исполнения“. Благодаря этому появилась возможность покупать жилье в многоквартирном доме с деревянными перекрытиями. Еще с 2022 года право на маткапитал стало сохраняться даже при получении свидетельства о рождении малыша в другом регионе», — добавили в департаменте. Ранее сообщалось, что на Ямале упростили получение пособия на первого ребенка. Теперь выплаты начисляют через фонд пенсионного и социального страхования России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семьи ЯНАО могут потратить средства из регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий или медицинскую помощь. За 11 лет маткапиталом воспользовалось более 26 800 жительниц Ямала, сообщили URA.RU в окружном департаменте социальной защиты населения. «Региональный маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий только на территории округа. Допускается покупка жилья в многоквартирном капитальном доме; покупка, реконструкция и строительство объекта индивидуального жилищного строительства. Еще можно получить медицинскую помощь родителями или детям в медицинских организациях, расположенных на территории России и за ее пределами», — уточнили в пресс-службе. Региональный маткапитал выдается на Ямале с начала 2012 года. На сегодняшний день выдано более 26 800 свидетельств. Большая часть семей потратила средства на улучшение жилищных условий. С 2020 года власти начали вносить изменения. Так, был введен региональный маткапитал на вторых детей в размере 150 тысяч рублей. Также семьи, прожившие на Ямале год и более, получили право оформить свидетельство на маткапитал. «С 2021 года у семей у семей появилось право приобретать индивидуальные жилые дома не только в капитальном, но и в деревянном исполнении. Было конкретизировано определение „многоквартирный дом капитального исполнения“. Благодаря этому появилась возможность покупать жилье в многоквартирном доме с деревянными перекрытиями. Еще с 2022 года право на маткапитал стало сохраняться даже при получении свидетельства о рождении малыша в другом регионе», — добавили в департаменте. Ранее сообщалось, что на Ямале упростили получение пособия на первого ребенка. Теперь выплаты начисляют через фонд пенсионного и социального страхования России.