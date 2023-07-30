В ЯНАО премируют чиновников, работающих на имидж губернатора и мэров

Губернатор ЯНАО Артюхов выделил 137 миллионов рублей на премии для управленцев

31 июля 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

В ЯНАО управленческим командам региона раздадут 137 миллионов в виде премий Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО на премии муниципальным управленческим командам, работа которых способствовала достижению показателей эффективности деятельности губернатора региона, выделят 137 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал глава округа Дмитрий Артюхов 31 июля. «Документом предлагается утвердить правила предоставления и методику распределения дотаций местным бюджетам в целях поощрения муниципальных управленческих команд», — прокомментировала пресс-служба губернатора постановление, размещенное на официальном сайте. Средства будут выделены в распоряжение мэров для последующего распределения между членами управленческих команд. В качестве показателей эффективности утверждено восемь пунктов, в числе которых не только экономические показатели, но и естественный прирост населения, доля выпускников, получивших баллы ЕГЭ выше 80, а также уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину. Членами муниципальной управленческой команды могут быть не только муниципальные служащие и работники муниципальных предприятий, но и члены некоммерческих организаций и специалисты в сфере информационных технологий, обеспечивающие работу муниципальных информационных систем. Самые большие суммы получат команды Надымского (более 18 млн рублей) и Пуровского (почти 16 млн рублей) районов, Ноябрьска и Нового Уренгоя (более 14 млн рублей каждая). Меньше всего средств выделено Приуральскому и Красноселькупскому районам (5,9 и 6,5 млн рублей соответственно). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО на премии муниципальным управленческим командам, работа которых способствовала достижению показателей эффективности деятельности губернатора региона, выделят 137 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал глава округа Дмитрий Артюхов 31 июля. «Документом предлагается утвердить правила предоставления и методику распределения дотаций местным бюджетам в целях поощрения муниципальных управленческих команд», — прокомментировала пресс-служба губернатора постановление, размещенное на официальном сайте. Средства будут выделены в распоряжение мэров для последующего распределения между членами управленческих команд. В качестве показателей эффективности утверждено восемь пунктов, в числе которых не только экономические показатели, но и естественный прирост населения, доля выпускников, получивших баллы ЕГЭ выше 80, а также уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину. Членами муниципальной управленческой команды могут быть не только муниципальные служащие и работники муниципальных предприятий, но и члены некоммерческих организаций и специалисты в сфере информационных технологий, обеспечивающие работу муниципальных информационных систем. Самые большие суммы получат команды Надымского (более 18 млн рублей) и Пуровского (почти 16 млн рублей) районов, Ноябрьска и Нового Уренгоя (более 14 млн рублей каждая). Меньше всего средств выделено Приуральскому и Красноселькупскому районам (5,9 и 6,5 млн рублей соответственно).