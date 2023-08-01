В Госдуме предложили полностью запретить продажу алкоголя ночью

Депутат Госдумы Хамзаев: из-за ночной продажи алкоголя в России растет преступность

01 августа 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

Депутат Бийсултан Хамзаев предложил полностью запретить продажу алкоголя ночью Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России нужно везде запретить продажу алкоголя после 23 часов вечера. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев. «Обязательно надо добиться полного запрета на ночную продажу алкоголя», — заявил Бийсултан Хамзаев в интервью «Дума ТВ». Он подчеркнул, что запрету должна подвергнуться не только продажа алкоголя в магазинах, но и в ресторанах, барах и других заведениях. Любое заведение не должно продавать алкоголь. «Это должна быть догма», — добавил депутат. Он добавил, что из-за ночной продажи алкоголя в стране возникают социальные проблемы и растет преступность. Хамзаев сослался на опрос, проведенного спикером Госдумы Вячеславом Володиным. По его результатам, около 80% респондентов выступают за полный запрет продажи алкоголя в ночное время. Ранее Хамзаев предлагал ввести продажу алкогольной продукции только в специализированных магазинах. Причем он предложил продавать спиртное только в нескольких регионах.

В России нужно везде запретить продажу алкоголя после 23 часов вечера. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев. «Обязательно надо добиться полного запрета на ночную продажу алкоголя», — заявил Бийсултан Хамзаев в интервью «Дума ТВ». Он подчеркнул, что запрету должна подвергнуться не только продажа алкоголя в магазинах, но и в ресторанах, барах и других заведениях. Любое заведение не должно продавать алкоголь. «Это должна быть догма», — добавил депутат. Он добавил, что из-за ночной продажи алкоголя в стране возникают социальные проблемы и растет преступность. Хамзаев сослался на опрос, проведенного спикером Госдумы Вячеславом Володиным. По его результатам, около 80% респондентов выступают за полный запрет продажи алкоголя в ночное время. Ранее Хамзаев предлагал ввести продажу алкогольной продукции только в специализированных магазинах. Причем он предложил продавать спиртное только в нескольких регионах.