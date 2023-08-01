01 августа 2023

Baza: на московском заводе произошел взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, дым, пожар, чп, город, частный сектор
Очевидцы сообщили о взрыве на заводе счетно-аналитических машин в Москве Фото:

По предварительным данным в Москве на заводе счетно-аналитических машин произошел взрыв. В результате происшествия начался пожар на шестом этаже здания.

«Очевидцы сообщают о взрыве на заводе счетно-аналитических машин в Москве. По их словам, там начался пожар и с шестого этажа здания идет дым», — сообщает telegram-канал Baza. Что именно произошло пока неизвестно.

Обновлено в 0:32: на заводе счетно-аналитических машин в Москве 40 человек эвакуировано из-за пожара. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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По предварительным данным в Москве на заводе счетно-аналитических машин произошел взрыв. В результате происшествия начался пожар на шестом этаже здания. «Очевидцы сообщают о взрыве на заводе счетно-аналитических машин в Москве. По их словам, там начался пожар и с шестого этажа здания идет дым», — сообщает telegram-канал Baza. Что именно произошло пока неизвестно. Обновлено в 0:32: на заводе счетно-аналитических машин в Москве 40 человек эвакуировано из-за пожара. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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