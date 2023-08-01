Baza: на московском заводе произошел взрыв

Очевидцы сообщили о взрыве на заводе счетно-аналитических машин в Москве
По предварительным данным в Москве на заводе счетно-аналитических машин произошел взрыв. В результате происшествия начался пожар на шестом этаже здания.
«Очевидцы сообщают о взрыве на заводе счетно-аналитических машин в Москве. По их словам, там начался пожар и с шестого этажа здания идет дым», — сообщает telegram-канал Baza. Что именно произошло пока неизвестно.
Обновлено в 0:32: на заводе счетно-аналитических машин в Москве 40 человек эвакуировано из-за пожара. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
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