Baza: на московском заводе произошел взрыв

02 августа 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

Очевидцы сообщили о взрыве на заводе счетно-аналитических машин в Москве Фото: Московец Илья © URA.RU По предварительным данным в Москве на заводе счетно-аналитических машин произошел взрыв. В результате происшествия начался пожар на шестом этаже здания. «Очевидцы сообщают о взрыве на заводе счетно-аналитических машин в Москве. По их словам, там начался пожар и с шестого этажа здания идет дым», — сообщает telegram-канал Baza. Что именно произошло пока неизвестно. Обновлено в 0:32: на заводе счетно-аналитических машин в Москве 40 человек эвакуировано из-за пожара. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

По предварительным данным в Москве на заводе счетно-аналитических машин произошел взрыв. В результате происшествия начался пожар на шестом этаже здания. «Очевидцы сообщают о взрыве на заводе счетно-аналитических машин в Москве. По их словам, там начался пожар и с шестого этажа здания идет дым», — сообщает telegram-канал Baza. Что именно произошло пока неизвестно. Обновлено в 0:32: на заводе счетно-аналитических машин в Москве 40 человек эвакуировано из-за пожара. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.