В Раде хотят наказать российскую саблистку, которой украинка не хотела жать руку В Раде потребовали от МОК пожизненной дисквалификации российской саблистки Смирновой 03 августа 2023 в 20:15 Размер текста - 17 + Комитет Рады потребовал официальных извинений в адрес Ольги Харлан Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию фехтования (FIE) пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову. Ранее ее украинскую соперницу Ольгу Харлан исключили из соревнований из-за отказа пожать руку российской оппонентке. «[Просим] пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу», — говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте комитета. Также в комитет требует отменить дисквалификацию Харлан и принести украинской спортсменке официальные извинения. Ранее Харлан дисквалифицировали из-за того, что она не захотела пожать руку Смирновой после поединка, напоминает RT. После этого украинцы начали угрожать расправой российской спортсменке, передает деловое издание «Взгляд». Украинская фехтовальщица заявила, что «кричала от боли» после решения FIE отстранить ее от соревнований, сообщает Sport 24 . Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию фехтования (FIE) пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову. Ранее ее украинскую соперницу Ольгу Харлан исключили из соревнований из-за отказа пожать руку российской оппонентке. «[Просим] пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу», — говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте комитета. Также в комитет требует отменить дисквалификацию Харлан и принести украинской спортсменке официальные извинения. Ранее Харлан дисквалифицировали из-за того, что она не захотела пожать руку Смирновой после поединка, напоминает RT. После этого украинцы начали угрожать расправой российской спортсменке, передает деловое издание «Взгляд». Украинская фехтовальщица заявила, что «кричала от боли» после решения FIE отстранить ее от соревнований, сообщает Sport 24. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям