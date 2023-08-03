В Тюмени водитель черного джипа сбил ребенка. Фото

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Благоустройство набережной Тобола. Курган, подростки, лето, дети, каникулы, школьники, мальчики, пацаны
Мальчик не сильно пострадал Фото:

В Тюмени на улице Избышева в районе 21:00 водитель на черном джипе сбил мальчика. Об этом сообщили в социальных сетях.

«На улице Избышева произошла авария. Владелец черного джипа сбил мальчика», — рассказали свидетели в telegram-канале «Тюмень №1».

По словам очевидцев, группа мальчиков играла во дворе. В какой-то момент один из них резко выбежал на дорогу. Ребенок жив. Все потому, что удар оказался не сильным.

Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области. Ответ от них ожидается.

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В Тюмени на улице Избышева в районе 21:00 водитель на черном джипе сбил мальчика. Об этом сообщили в социальных сетях. «На улице Избышева произошла авария. Владелец черного джипа сбил мальчика», — рассказали свидетели в telegram-канале «Тюмень №1». По словам очевидцев, группа мальчиков играла во дворе. В какой-то момент один из них резко выбежал на дорогу. Ребенок жив. Все потому, что удар оказался не сильным. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области. Ответ от них ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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