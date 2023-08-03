В Тюмени водитель черного джипа сбил ребенка. Фото

03 августа 2023 в 23:04 Размер текста - 17 +

Мальчик не сильно пострадал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени на улице Избышева в районе 21:00 водитель на черном джипе сбил мальчика. Об этом сообщили в социальных сетях. «На улице Избышева произошла авария. Владелец черного джипа сбил мальчика», — рассказали свидетели в telegram-канале «Тюмень №1». По словам очевидцев, группа мальчиков играла во дворе. В какой-то момент один из них резко выбежал на дорогу. Ребенок жив. Все потому, что удар оказался не сильным. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области. Ответ от них ожидается.

В Тюмени на улице Избышева в районе 21:00 водитель на черном джипе сбил мальчика. Об этом сообщили в социальных сетях. «На улице Избышева произошла авария. Владелец черного джипа сбил мальчика», — рассказали свидетели в telegram-канале «Тюмень №1». По словам очевидцев, группа мальчиков играла во дворе. В какой-то момент один из них резко выбежал на дорогу. Ребенок жив. Все потому, что удар оказался не сильным. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области. Ответ от них ожидается.