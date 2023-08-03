Мальчик не сильно пострадал
В Тюмени на улице Избышева в районе 21:00 водитель на черном джипе сбил мальчика. Об этом сообщили в социальных сетях.
«На улице Избышева произошла авария. Владелец черного джипа сбил мальчика», — рассказали свидетели в telegram-канале «Тюмень №1».
По словам очевидцев, группа мальчиков играла во дворе. В какой-то момент один из них резко выбежал на дорогу. Ребенок жив. Все потому, что удар оказался не сильным.
Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области. Ответ от них ожидается.
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