В Кремле прокомментировали обещания США по зерновой сделке

РФ не верит заявлениям США о содействии экспорту зерна, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Верить США на слово нельзя. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на данное госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном обещание сделать все необходимое для безопасного экспорта продовольствия стран в случае возвращения РФ к зерновой сделке.
«Верить заявлениям США о содействии экспорту из РФ, если Москва вернется в зерновую сделку, на слово нельзя», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.
РФ приостановила участие в зерновой сделке 17 июля. В Кремле это решение объяснили несоблюдением обязательств других участников соглашения.
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