В Кремле прокомментировали обещания США по зерновой сделке

Песков: Россия не верит словам США о содействии экспорту при зерновой сделке
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
РФ не верит заявлениям США о содействии экспорту зерна, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Верить США на слово нельзя. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на данное госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном обещание сделать все необходимое для безопасного экспорта продовольствия стран в случае возвращения РФ к зерновой сделке.

«Верить заявлениям США о содействии экспорту из РФ, если Москва вернется в зерновую сделку, на слово нельзя», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

РФ приостановила участие в зерновой сделке 17 июля. В Кремле это решение объяснили несоблюдением обязательств других участников соглашения.

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Верить США на слово нельзя. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на данное госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном обещание сделать все необходимое для безопасного экспорта продовольствия стран в случае возвращения РФ к зерновой сделке. «Верить заявлениям США о содействии экспорту из РФ, если Москва вернется в зерновую сделку, на слово нельзя», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости. РФ приостановила участие в зерновой сделке 17 июля. В Кремле это решение объяснили несоблюдением обязательств других участников соглашения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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