Курганский бизнесмен задолжал уборщицам почти 200 000 рублей

Курганский бизнесмен предстанет перед судом из-за долга по зарплате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель одной из курганских организаций, которая занимается чисткой жилых и нежилых помещения, накопил долг по заработной плате более чем в 180 000 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.

«Сотрудниками Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере чистки и уборки жилых зданий и нежилых помещений в областном центре. 48-летний курганец обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации», — указано на сайте.

Сообщается, что предприниматель накопил долг по заработной плате почти за два месяца. По информации с сайта курганского Следственного комитета, бизнесмен не выплатил деньги семи своим сотрудниками. Отмечается, что следствие по делу было завершено, в скором времени материалы будут переданы в суд.

Ранее URA.RU писало, что жители и организации курганских поселков задолжали коммунальщикам 150 млн рублей. Они накопили долг за тепло и горячую воду.