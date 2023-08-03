03 августа 2023

Курганский бизнесмен задолжал уборщицам почти 200 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, платежная система, банковская карта, купюра, карта, банкнота, деньги, наличные, зп
Курганский бизнесмен предстанет перед судом из-за долга по зарплате Фото:

Руководитель одной из курганских организаций, которая занимается чисткой жилых и нежилых помещения, накопил долг по заработной плате более чем в 180 000 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.

«Сотрудниками Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере чистки и уборки жилых зданий и нежилых помещений в областном центре. 48-летний курганец обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации», — указано на сайте.

Сообщается, что предприниматель накопил долг по заработной плате почти за два месяца. По информации с сайта курганского Следственного комитета, бизнесмен не выплатил деньги семи своим сотрудниками. Отмечается, что следствие по делу было завершено, в скором времени материалы будут переданы в суд.

Ранее URA.RU писало, что жители и организации курганских поселков задолжали коммунальщикам 150 млн рублей. Они накопили долг за тепло и горячую воду.

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Руководитель одной из курганских организаций, которая занимается чисткой жилых и нежилых помещения, накопил долг по заработной плате более чем в 180 000 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета. «Сотрудниками Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере чистки и уборки жилых зданий и нежилых помещений в областном центре. 48-летний курганец обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации», — указано на сайте. Сообщается, что предприниматель накопил долг по заработной плате почти за два месяца. По информации с сайта курганского Следственного комитета, бизнесмен не выплатил деньги семи своим сотрудниками. Отмечается, что следствие по делу было завершено, в скором времени материалы будут переданы в суд. Ранее URA.RU писало, что жители и организации курганских поселков задолжали коммунальщикам 150 млн рублей. Они накопили долг за тепло и горячую воду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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