Депутат Госдумы допустил возобновление зерновой сделки

Депутат Госдумы Хамитов: Россия вернется в зерновую сделку лишь на своих условиях

05 августа 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Зерновая сделка может быть возобновлена на условиях РФ, считает Амир Хамитов Фото: Сергей Венявский © URA.RU Если Россия вернется к зерновой сделке, то только на своих условиях. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы, член счетной комиссии ГД Амир Хамитов. «Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что российская сторона не верит обещаниям США содействовать экспорту при возвращении в зерновую сделку. Думаю, что это единственно возможная на сегодняшний день позиция нашей страны. Какие бы блага ни сулил [госсекретарь США Энтони] Блинкен, мы помним, чего стоят обещания западного мира. Теперь любые сделки и договоры с этими странами могут быть только на наших условиях. Россия никогда не была против международного сотрудничества и договоренностей с другими странами для общего блага. Но договоренности должны выполняться всеми сторонами. Иначе возникает риск „игры в одни ворота“, в чем мы убедились на собственном горьком опыте, в том числе с Минскими соглашениями», — отметил Амир Хамитов. При этом депутат подчеркнул, что, несмотря на антироссийскую политику, страны Запада ищут способы возобновить отношения с РФ. «Мы видим, что западные страны, сохраняя антироссийскую риторику на международных мероприятиях, постепенно начинают искать способы возобновить отношения с Россией. Это неудивительно. Наша страна является одним из ключевых игроков на международной политической арене, и делать вид, что без России можно обойтись, долго не получится. Кроме того, наиболее дальновидные политики понимают, что время работает на нас и нашу победу. Но строить с нами отношения на прежних условиях уже не получится», — добавил Хамитов. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США, в случае возвращения к соглашению о зерновой сделке, сделают все необходимое для безопасного экспорта продовольствия. Это будет касаться и России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если Россия вернется к зерновой сделке, то только на своих условиях. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы, член счетной комиссии ГД Амир Хамитов. «Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что российская сторона не верит обещаниям США содействовать экспорту при возвращении в зерновую сделку. Думаю, что это единственно возможная на сегодняшний день позиция нашей страны. Какие бы блага ни сулил [госсекретарь США Энтони] Блинкен, мы помним, чего стоят обещания западного мира. Теперь любые сделки и договоры с этими странами могут быть только на наших условиях. Россия никогда не была против международного сотрудничества и договоренностей с другими странами для общего блага. Но договоренности должны выполняться всеми сторонами. Иначе возникает риск „игры в одни ворота“, в чем мы убедились на собственном горьком опыте, в том числе с Минскими соглашениями», — отметил Амир Хамитов. При этом депутат подчеркнул, что, несмотря на антироссийскую политику, страны Запада ищут способы возобновить отношения с РФ. «Мы видим, что западные страны, сохраняя антироссийскую риторику на международных мероприятиях, постепенно начинают искать способы возобновить отношения с Россией. Это неудивительно. Наша страна является одним из ключевых игроков на международной политической арене, и делать вид, что без России можно обойтись, долго не получится. Кроме того, наиболее дальновидные политики понимают, что время работает на нас и нашу победу. Но строить с нами отношения на прежних условиях уже не получится», — добавил Хамитов. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США, в случае возвращения к соглашению о зерновой сделке, сделают все необходимое для безопасного экспорта продовольствия. Это будет касаться и России.