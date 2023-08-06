Курганец 28 лет незаконно пользовался своей дачей

07 августа 2023 в 06:52 Размер текста - 17 +

Курганец владел дачей с 1994 года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана обратился в суд с иском к администрации города, чтобы признать права собственности на земельный участок в садоводстве. В течение 28 лет мужчина пользовался им незаконно, сообщается на сайте Курганского городского суда. «В 1992 году мужчине был выдан участок в садоводстве (на основании свидетельства на право собственности), которым он пользовался в течение двух лет. В 1994 году участок был затоплен наводнением, а потому истцу выделили другой. Свидетельство о праве собственности истец не менял, в нем правление СНТ сделало поправку: зачеркнуло номер прежнего участка и написало новый. С этого момента мужчина думал, что владеет землей законно. В 2022 году истец обратился в Росреестр, чтобы оформить документы и регистрацию права, но его заявление осталось без ответа, так как исправление номера участка было сделано без заверения», — говорится в документе. Истец пользовался участком 28 лет, содержал его и обрабатывал, садил огород, выращивал овощи для себя и семьи, а также огородил его забором. Он просит суд признать право собственности на землю, обосновывая это тем, что сведения содержались в едином государственном реестре недвижимости, хоть участок и был снят с кадастрового учета. Истец и представитель истца настаивали на удовлетворении требований, а представитель ответчика не пришел на заседание и попросил рассмотреть дело без его участия. Суд решил удовлетворить иск и признать за истцом право собственности на земельный участок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Кургана обратился в суд с иском к администрации города, чтобы признать права собственности на земельный участок в садоводстве. В течение 28 лет мужчина пользовался им незаконно, сообщается на сайте Курганского городского суда. «В 1992 году мужчине был выдан участок в садоводстве (на основании свидетельства на право собственности), которым он пользовался в течение двух лет. В 1994 году участок был затоплен наводнением, а потому истцу выделили другой. Свидетельство о праве собственности истец не менял, в нем правление СНТ сделало поправку: зачеркнуло номер прежнего участка и написало новый. С этого момента мужчина думал, что владеет землей законно. В 2022 году истец обратился в Росреестр, чтобы оформить документы и регистрацию права, но его заявление осталось без ответа, так как исправление номера участка было сделано без заверения», — говорится в документе. Истец пользовался участком 28 лет, содержал его и обрабатывал, садил огород, выращивал овощи для себя и семьи, а также огородил его забором. Он просит суд признать право собственности на землю, обосновывая это тем, что сведения содержались в едином государственном реестре недвижимости, хоть участок и был снят с кадастрового учета. Истец и представитель истца настаивали на удовлетворении требований, а представитель ответчика не пришел на заседание и попросил рассмотреть дело без его участия. Суд решил удовлетворить иск и признать за истцом право собственности на земельный участок.