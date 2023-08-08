Губернатор Ульяновской области обрушился на своего советника, попавшегося на взятке

К задержанному по подозрению во взятке мэру Димитровграда Андрею Большакову давно было много вопросов со стороны вышестоящих чиновников. Об этом в своих соцсетях написал ульяновский губернатор Алексей Русских. Факт его задержания — веская причина для увольнения, отметил глава региона.
«Сегодня в Димитровграде при порочащих обстоятельствах работники силовых структур задержали главу города Андрея Большакова. К Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны», — написал Алексей Русских в своем
Как пояснил губернатор, вопросы и проблемы жителей города оставались без ответа. А факт его задержания с поличным — веская причина для увольнения. «В ближайшее время должен быть назначен новый конкурс по выборам главы администрации», — добавил Русских, заключив, что все, кто нарушают закон, должны быть за это наказаны.
Ранее telegram-канал Shot сообщал, что Большакова задержали за получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, по сообщению канала, были задержаны советник губернатора области Игорь Эдель, а также его помощник Игорь Смирнов.
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