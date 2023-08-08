Названа причина ареста ульяновского мэра и помощников губернатора

Shot: мэра Дмитровграда задержали по статье о получении взятки
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Андрей Большаков был задержан за «откаты» Фото:

Главу Димитровграда (Ульяновская область) Андрея Большакова и помощника губернатора области Игоря Эделя задержали сотрудники Следственного комитета за коррупцию. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

«Предварительно, дело связано с получением [Большаковым] „отката“ при возведении объекта, строящегося в рамках федерального нацпроекта», — передает telegram-канал Shot, ссылаясь на источник от представителей регионального правительства. Отмечается, что в Ульяновской области были задержаны советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов. Всех их арестовали по уголовной статье «получение взятки».

Большаков был задержан 8 августа. При задержании в его машине обнаружили более миллиона рублей. Глава города отказывался сдаться добровольно, поэтому сотруднику СК пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух.

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Главу Димитровграда (Ульяновская область) Андрея Большакова и помощника губернатора области Игоря Эделя задержали сотрудники Следственного комитета за коррупцию. Им грозит до 15 лет лишения свободы. «Предварительно, дело связано с получением [Большаковым] „отката“ при возведении объекта, строящегося в рамках федерального нацпроекта», — передает telegram-канал Shot, ссылаясь на источник от представителей регионального правительства. Отмечается, что в Ульяновской области были задержаны советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов. Всех их арестовали по уголовной статье «получение взятки». Большаков был задержан 8 августа. При задержании в его машине обнаружили более миллиона рублей. Глава города отказывался сдаться добровольно, поэтому сотруднику СК пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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