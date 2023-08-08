Названа причина ареста ульяновского мэра и помощников губернатора Shot: мэра Дмитровграда задержали по статье о получении взятки 08 августа 2023 в 14:05 Размер текста - 17 + Андрей Большаков был задержан за «откаты» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Главу Димитровграда (Ульяновская область) Андрея Большакова и помощника губернатора области Игоря Эделя задержали сотрудники Следственного комитета за коррупцию. Им грозит до 15 лет лишения свободы. «Предварительно, дело связано с получением [Большаковым] „отката“ при возведении объекта, строящегося в рамках федерального нацпроекта», — передает telegram-канал Shot, ссылаясь на источник от представителей регионального правительства. Отмечается, что в Ульяновской области были задержаны советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов. Всех их арестовали по уголовной статье «получение взятки». Большаков был задержан 8 августа. При задержании в его машине обнаружили более миллиона рублей. Глава города отказывался сдаться добровольно, поэтому сотруднику СК пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух. Главу Димитровграда (Ульяновская область) Андрея Большакова и помощника губернатора области Игоря Эделя задержали сотрудники Следственного комитета за коррупцию. Им грозит до 15 лет лишения свободы. «Предварительно, дело связано с получением [Большаковым] „отката“ при возведении объекта, строящегося в рамках федерального нацпроекта», — передает telegram-канал Shot, ссылаясь на источник от представителей регионального правительства. Отмечается, что в Ульяновской области были задержаны советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов. Всех их арестовали по уголовной статье «получение взятки». Большаков был задержан 8 августа. При задержании в его машине обнаружили более миллиона рублей. Глава города отказывался сдаться добровольно, поэтому сотруднику СК пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям