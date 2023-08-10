10 августа 2023

Рейс из Москвы в Тюмень задержали из-за угрозы атаки беспилотника. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Зал ожидания аэропорта «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, ожидание, багаж, полет, телетрап, аэрофлот, чемодан, авиалайнер, пассажиры, ручная кладь, авиакомпания, туристы, туризм, взлетное поле, боинг 737-800, vq-bhw, федор плевако, пассажирский рукав, перелет
Над аэропортом Внуково закрыли небо Фото:

Вылет самолета из Москвы в Тюмень задержали на полчаса. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Внуково. Ранее сообщалось, что над московским аэропорт закрыли небо из-за угрозы удара беспилотника.

«Рейс ЮТ 463, выполняет Utair. Москва — Тюмень. Задержан до 10:30», — сообщается на онлайн-табло Внуково.

В аэропорту Рощино агентству URA.RU сообщили, что не знают о задержке рейсов из Москвы в Тюмень. «Пока рейс не вылетел, но задержки не зафиксировали», — рассказали корреспонденту агентства.

Ранее URA.RU писало, что над Внуково закрыли небо из-за угрозы удара беспилотника. Как сообщили в telegram-каналt 112, в районе Кубинки был замечен беспилотник, который движется в сторону Москвы.

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Вылет самолета из Москвы в Тюмень задержали на полчаса. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Внуково. Ранее сообщалось, что над московским аэропорт закрыли небо из-за угрозы удара беспилотника. «Рейс ЮТ 463, выполняет Utair. Москва — Тюмень. Задержан до 10:30», — сообщается на онлайн-табло Внуково. В аэропорту Рощино агентству URA.RU сообщили, что не знают о задержке рейсов из Москвы в Тюмень. «Пока рейс не вылетел, но задержки не зафиксировали», — рассказали корреспонденту агентства. Ранее URA.RU писало, что над Внуково закрыли небо из-за угрозы удара беспилотника. Как сообщили в telegram-каналt 112, в районе Кубинки был замечен беспилотник, который движется в сторону Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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