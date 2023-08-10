Над аэропортом Внуково закрыли небо Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вылет самолета из Москвы в Тюмень задержали на полчаса. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Внуково. Ранее сообщалось, что над московским аэропорт закрыли небо из-за угрозы удара беспилотника.

«Рейс ЮТ 463, выполняет Utair. Москва — Тюмень. Задержан до 10:30», — сообщается на онлайн-табло Внуково.

В аэропорту Рощино агентству URA.RU сообщили, что не знают о задержке рейсов из Москвы в Тюмень. «Пока рейс не вылетел, но задержки не зафиксировали», — рассказали корреспонденту агентства.

Ранее URA.RU писало, что над Внуково закрыли небо из-за угрозы удара беспилотника. Как сообщили в telegram-каналt 112, в районе Кубинки был замечен беспилотник, который движется в сторону Москвы.