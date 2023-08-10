10 августа 2023

В тюменском селе нашли очаг опасного заболевания

© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, зоопарк, млекопитающие, лиса обыкновенная, животное в зоопарке
Карантин на территории села планируют ввести с 11 августа Фото:

В селе Омутинское (Тюменская область) выявили вирус бешенства. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии. Карантин на территории села планируют ввести с 11 августа.

«В связи с выявлением вируса бешенства в доставленном образце патологического материала, отобранного от лисицы, <…> направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Омутинское Омутинского района с 11 августа», — говорится в сообщении управления ветеринарии. Отмечается, что план по ликвидации очага бешенства утвержден.

Ранее URA.RU писало, что в рабочем поселке Сумкино с 1 августа введен карантин по бешенству животных. На это время на территории очага заболевания запрещено проведение ярмарок и выставок.

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В селе Омутинское (Тюменская область) выявили вирус бешенства. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии. Карантин на территории села планируют ввести с 11 августа. «В связи с выявлением вируса бешенства в доставленном образце патологического материала, отобранного от лисицы, <…> направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Омутинское Омутинского района с 11 августа», — говорится в сообщении управления ветеринарии. Отмечается, что план по ликвидации очага бешенства утвержден. Ранее URA.RU писало, что в рабочем поселке Сумкино с 1 августа введен карантин по бешенству животных. На это время на территории очага заболевания запрещено проведение ярмарок и выставок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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