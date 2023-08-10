В тюменском селе нашли очаг опасного заболевания

Карантин на территории села планируют ввести с 11 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Омутинское (Тюменская область) выявили вирус бешенства. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии. Карантин на территории села планируют ввести с 11 августа.

«В связи с выявлением вируса бешенства в доставленном образце патологического материала, отобранного от лисицы, <…> направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Омутинское Омутинского района с 11 августа», — говорится в сообщении управления ветеринарии. Отмечается, что план по ликвидации очага бешенства утвержден.

Ранее URA.RU писало, что в рабочем поселке Сумкино с 1 августа введен карантин по бешенству животных. На это время на территории очага заболевания запрещено проведение ярмарок и выставок.