Моор поздравил строителей с профессиональным праздником Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил строителей с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие региона и всей страны. Сообщение он опубликовал в социальных сетях.

«Строители всегда играли огромную роль в развитии Тюменской области. <…>. Они создают настоящее и будущее Тюменской области и всей страны. Поздравляю с профессиональным праздником! Благодарю за ваш труд», — написал Моор в своем telegram-канале.