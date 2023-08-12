12 августа 2023
11 августа 2023

Губернатор Моор: строители создают настоящее и будущее Тюменской области. Видео

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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Моор поздравил строителей с профессиональным праздником Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил строителей с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие региона и всей страны. Сообщение он опубликовал в социальных сетях.

«Строители всегда играли огромную роль в развитии Тюменской области. <…>. Они создают настоящее и будущее Тюменской области и всей страны. Поздравляю с профессиональным праздником! Благодарю за ваш труд», — написал Моор в своем telegram-канале.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил строителей с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие региона и всей страны. Сообщение он опубликовал в социальных сетях. «Строители всегда играли огромную роль в развитии Тюменской области. <…>. Они создают настоящее и будущее Тюменской области и всей страны. Поздравляю с профессиональным праздником! Благодарю за ваш труд», — написал Моор в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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