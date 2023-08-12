Моор поздравил строителей с профессиональным праздником
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил строителей с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие региона и всей страны. Сообщение он опубликовал в социальных сетях.
«Строители всегда играли огромную роль в развитии Тюменской области. <…>. Они создают настоящее и будущее Тюменской области и всей страны. Поздравляю с профессиональным праздником! Благодарю за ваш труд», — написал Моор в своем telegram-канале.
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