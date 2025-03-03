В Тюмени резко подорожало пиво

В тюменских магазинах крупных торговых сетей выросли цены на баночное пиво. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в некоторых случаях рост стоимости составил 15% — 20%. Речь, в частности, идет о магазинах ритейлера «Монетка»
«Очень сильно подорожали слабоалкогольные напитки под брендом Kozel: рост стоимости составил от 15% до 20%. Выросли цены и на продукцию других производителей. И не только российских, но и зарубежных компаний», — отметил собеседник URA.RU.
В адрес ООО «Элемент-Трейд» (бренд «Монетка») направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области выросли цены на чай. По мнению экспертов, это произошло из-за евросанкций и колебания курса доллара.
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