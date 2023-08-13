Владелец тюменского кинотеатра рассказал, где нашел фильм «Барби»

Тюменский кинотеатр, первым показавший «Барби», нашел запись фильма в рунете

Фильм в хорошем качестве нашли в интернете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владелец тюменских кинотеатров на крыше Gorkiy Cinema и Apes Владимир Тихоненко нашел пиратскую версию фильма «Барби» в соцсети «Вконтакте». По его словам, он изначально разыскивал хорошую запись, чтобы не расстраивать зрителей. Об этом он рассказал группе «Темы Тюмени» в соцсети «Вконтакте».

«Я периодически захожу на просторы рунета в поисках разных новинок и я случайно <…> не знаю, можно ли говорить? Наверное, „ВКонтакте“ знает, что у них иногда закидывают всякие пиратские [записи]. В общем, я нашел ее во „Вконтакте“. Ее выложили 40 минут назад, и я ее благополучно скачал», — передают в паблике слова Тихоненко. Он уточнил, что после этого запись удалили, а фильм остался у него на USB-накопителе.

Владелец кинотеатров также рассказал, что искал запись в адекватном качестве, так как не собирался расстраивать зрителей. «Идея пришла еще в день выхода. Мы ждали хорошую версию фильма, точнее экранки (нелегальная запись фильма — прим URA.RU). Мы же не хотим, чтобы зрители смотрели в плохом качестве», — объяснил Тихоненко.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские кинотеатры первыми в России показали фильм «Барби». Посмотреть новинку успело уже более 90 человек, среди которых никто не пожаловался на качество фильма. Этим событием также заинтересовался британский телеканал BBC, чьи журналисты захотели взять интервью у Тихоненко, однако не смогли это сделать в назначенный срок.