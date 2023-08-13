Тюменцев лишат шанса выиграть квартиру за пьянство, мат и неподходящую регистрацию

Если участник решит похулиганить в прямом эфире, его лишат права участвовать в розыгрыше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменцы, правильно ответившие на вопросы викторины в рамках фестиваля «Тюменская осень», который пройдет 10 сентября, не получат призы и шанс выиграть квартиру, если нарушат правила участия в розыгрыше. Список ограничений перечислен в положении о викторине, с которым ознакомилось URA.RU.

«При правильном ответе на вопрос участник предъявляет паспорт для установления личности и проверки регистрации места жительства. При отсутствии регистрации на территории, обслуживаемой соответствующим центром, карточка участника уничтожается», — говорится в положении о викторине.

Другими словами, если человек захочет выиграть приз не в том центре, к которому относится место его регистрации, даже при правильном ответе на вопрос викторины, участник ничего не получит. Аналогичная ситуация произойдет, если организаторы заметят, что человек пользовался подсказками — искал ответы в телефоне или спрашивал их у присутствующих.

Победитель также останется без подарка, если вовремя не обратится в пункт выдачи призов. За победу в первом этапе их будут выдавать с 10 по 24 сентября, во втором — с 11 по 30 сентября, на Малыгина, 51/4.

При успешном прохождении первого этапа викторины, тюменцы получат право участия во втором этапе, где разыграют квартиры и авто. В прямом эфире ведущие будут звонить горожанам и просить их ответить на вопросы. Однако и здесь есть ограничения:

При поступлении звонка нужно правильно назвать номер карточки, полученной на первом этапе викторины. В ином случае звонок будет сброшен;

Трубку нужно взять во время первых пяти гудков или в течение 20 секунд, иначе звонок оборвут;

В эфире нельзя материться, угрожать кому-либо, демонстрировать явные признаки опьянения, призывать к насилию или терроризму, а также к свержению власти, агитировать или рекламировать какие-либо услуги. В подобных случаях участника исключат из суперигры.

Ранее URA.RU писало, что 10 сентября в Тюмени пройдет викторина. Правильно ответив на вопросы первого этапа, участники получат сладости или бытовую технику, а также право участвовать в суперигре, где разыграют квартиры и авто.