Губернатор Моор озвучил марку и возраст своего служебного автомобиля

Тюменский губернатор признался что ездит на машине 2011 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Служебным автомобилем губернатора Тюменской области Александра Моора является Land Cruiser 2011 года выпуска. Об этом глава региона сообщил во время пресс-конференции, которая проходит в Тюмени в эти минуты.

«Служебная машина губернатора всем известна. Это Toyota Land Cruiser 2011 года. Если мы используем автомобили, то не меняем их как перчатки», — заявил Моор.

Отвечая на вопрос журналиста о смене автомобилей чиновников на отечественные модели, о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин, губернатор отметил, что в Тюменской области такая инициатива давно реализуется. При покупке автомобиля нужно учитывать, чтобы он находился в списке, сформированном Минпромторгом (туда входят как отечественные автомобили, так и импортные бренды с высокой степени локализации.

«Если нужна машина не из этого перечня, требуется дополнительное согласование. За 5,5 лет для нужд властей региона были приобретены 2 778 единиц техники (как легковой, так и специальной), иностранного производства в их числе — 24», — добавил Моор.