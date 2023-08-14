Губернатор Моор рассказал, как повлияет передача в госуправление тюменского завода Danone

Губернатор Моор: Danone в Ялуторовске работает в штатном режиме

Ранее президент России Владимир Путин передал акции Danone во временное управление Росимущества Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Предприятие Danone в Ялуторовске, акции которого ранее перешли под временное управление Росимущества, работает в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор во время пресс-конференции.

«Мы тоже беспокоимся о том, чтобы временное управление не отразилось на деятельности Danone в Ялуторовске. Предприятие работает в штатном режиме, выполняются все обязательства перед поставщиками и контрагентами. Пока никаких оснований беспокоиться нет. Если что-то будет происходить, мы включимся. Для нас принципиально важно, чтобы предприятие работало», — заявил Моор, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее президент России Владимир Путин передал иностранные доли Danone во временное управление Росимущества. Генеральным директором дочерней компании Danone в России стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.