14 августа 2023

В Курган приехал консул, чтобы разобраться с проблемами нацдиаспоры

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане обсуждали проблемы азиатской диаспоры Фото:

Консул Узбекистана в УрФО Абдусалом Хатамов приезжал в Курган, чтобы разобраться с проблемами местной национальной диаспоры. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам консул.

«Приехал, чтобы встретиться с представителями властей Курганской области и диаспоры. Это было необходимо, чтобы в будущем избежать неприятных моментов с адаптацией соотечественников, уладить конфликты внутри общины», — сообщил Хатамов. Также консул провел переговоры с курганскими бизнесменами.

После переговоров было решено найти возможность создания собственного центра диаспоры, который бы помогал адаптироваться иностранцам в регионе с учетом местных реалий и требований закона. Также диаспоре необходим посредник между общиной и властями.

Отдельно обсудили вопрос внутренних конфликтов. «Ранее имелась информация о поборах местным главой. Однако старейшины убедили меня, что все пожертвования являются добровольными. Никаких угроз и вымогательства не было», — сообщил консул.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане опасаются конфликта между представителями диаспоры и криминальными структурами. Также губернатор Шумков высказывался о запрете деятельности диаспор, которые мешают работе правоохранительных органов.

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Консул Узбекистана в УрФО Абдусалом Хатамов приезжал в Курган, чтобы разобраться с проблемами местной национальной диаспоры. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам консул. «Приехал, чтобы встретиться с представителями властей Курганской области и диаспоры. Это было необходимо, чтобы в будущем избежать неприятных моментов с адаптацией соотечественников, уладить конфликты внутри общины», — сообщил Хатамов. Также консул провел переговоры с курганскими бизнесменами. После переговоров было решено найти возможность создания собственного центра диаспоры, который бы помогал адаптироваться иностранцам в регионе с учетом местных реалий и требований закона. Также диаспоре необходим посредник между общиной и властями. Отдельно обсудили вопрос внутренних конфликтов. «Ранее имелась информация о поборах местным главой. Однако старейшины убедили меня, что все пожертвования являются добровольными. Никаких угроз и вымогательства не было», — сообщил консул. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане опасаются конфликта между представителями диаспоры и криминальными структурами. Также губернатор Шумков высказывался о запрете деятельности диаспор, которые мешают работе правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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