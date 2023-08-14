В Курган приехал консул, чтобы разобраться с проблемами нацдиаспоры

15 августа 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

В Кургане обсуждали проблемы азиатской диаспоры Фото: Анна Майорова © URA.RU Консул Узбекистана в УрФО Абдусалом Хатамов приезжал в Курган, чтобы разобраться с проблемами местной национальной диаспоры. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам консул. «Приехал, чтобы встретиться с представителями властей Курганской области и диаспоры. Это было необходимо, чтобы в будущем избежать неприятных моментов с адаптацией соотечественников, уладить конфликты внутри общины», — сообщил Хатамов. Также консул провел переговоры с курганскими бизнесменами. После переговоров было решено найти возможность создания собственного центра диаспоры, который бы помогал адаптироваться иностранцам в регионе с учетом местных реалий и требований закона. Также диаспоре необходим посредник между общиной и властями. Отдельно обсудили вопрос внутренних конфликтов. «Ранее имелась информация о поборах местным главой. Однако старейшины убедили меня, что все пожертвования являются добровольными. Никаких угроз и вымогательства не было», — сообщил консул. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане опасаются конфликта между представителями диаспоры и криминальными структурами. Также губернатор Шумков высказывался о запрете деятельности диаспор, которые мешают работе правоохранительных органов.

Консул Узбекистана в УрФО Абдусалом Хатамов приезжал в Курган, чтобы разобраться с проблемами местной национальной диаспоры. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам консул. «Приехал, чтобы встретиться с представителями властей Курганской области и диаспоры. Это было необходимо, чтобы в будущем избежать неприятных моментов с адаптацией соотечественников, уладить конфликты внутри общины», — сообщил Хатамов. Также консул провел переговоры с курганскими бизнесменами. После переговоров было решено найти возможность создания собственного центра диаспоры, который бы помогал адаптироваться иностранцам в регионе с учетом местных реалий и требований закона. Также диаспоре необходим посредник между общиной и властями. Отдельно обсудили вопрос внутренних конфликтов. «Ранее имелась информация о поборах местным главой. Однако старейшины убедили меня, что все пожертвования являются добровольными. Никаких угроз и вымогательства не было», — сообщил консул. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане опасаются конфликта между представителями диаспоры и криминальными структурами. Также губернатор Шумков высказывался о запрете деятельности диаспор, которые мешают работе правоохранительных органов.