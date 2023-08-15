Тюменские дачники остались без урожая из-за погоды

В СНТ «Большое Царево-2» массово начал гибнуть урожай Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени в СНТ «Большое Царево-2» массово начал гибнуть урожай. Об этом URA.RU сообщила жительница Елена. По ее словам, причиной гибели стали заморозки.

«В СНТ «Большое Царево-2 замерзли посадки. Много или не много, не скажу, но рядом со мной у пятерых соседей такая ситуация», — поделилась с корреспондентом агентства Елена.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 13 августа синоптики прогнозировали резкое похолодание. Администрация Тобольска предупредила жителей, что такие заморозки могут повредить посевы.