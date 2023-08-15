Тюменские дачники остались без урожая из-за погоды

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Алексей Текслер в Красноармейском муниципальном районе ознакомился с ходом уборочных работ, посетил объекты благоустройства, социальные, спортивные и образовательные учреждения. Челябинск, капуста, овощи, продукты, поле, урожай, продуктовая корзина, еда, сельское хозяйство
В СНТ «Большое Царево-2» массово начал гибнуть урожай Фото:

В Тюмени в СНТ «Большое Царево-2» массово начал гибнуть урожай. Об этом URA.RU сообщила жительница Елена. По ее словам, причиной гибели стали заморозки.

«В СНТ «Большое Царево-2 замерзли посадки. Много или не много, не скажу, но рядом со мной у пятерых соседей такая ситуация», — поделилась с корреспондентом агентства Елена.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 13 августа синоптики прогнозировали резкое похолодание. Администрация Тобольска предупредила жителей, что такие заморозки могут повредить посевы.

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В Тюмени в СНТ «Большое Царево-2» массово начал гибнуть урожай. Об этом URA.RU сообщила жительница Елена. По ее словам, причиной гибели стали заморозки. «В СНТ «Большое Царево-2 замерзли посадки. Много или не много, не скажу, но рядом со мной у пятерых соседей такая ситуация», — поделилась с корреспондентом агентства Елена. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 13 августа синоптики прогнозировали резкое похолодание. Администрация Тобольска предупредила жителей, что такие заморозки могут повредить посевы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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