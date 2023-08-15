15 августа 2023

Курганские бизнесмены улетели в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция, море, флаг турции
Предприниматели из Курганской области посетили Турцию с бизнес-миссией Фото:

Курганские предприниматели, занимающиеся лесопереработкой, улетели с бизнес-миссией в Турцию. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Курганской области Илья Назаренко.

«Курганские лесопереработчики улетели в Турцию. Среди них „Альянслес“, „Кособродский деревообрабатывающий завод“ и ИП Айвазов А. А. В рамках бизнес-миссии будут обсуждать экспорт нашей продукции», — рассказал Назаренко. Поездка организована региональным Центром поддержки экспорта и ТПП Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область прилетела делегация из Китая. Участники бизнес-миссии посетили местные заводы и ознакомились с инвестиционным потенциалом региона. В планах курганских властей ответные визиты в дружественную страну.

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Курганские предприниматели, занимающиеся лесопереработкой, улетели с бизнес-миссией в Турцию. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Курганской области Илья Назаренко. «Курганские лесопереработчики улетели в Турцию. Среди них „Альянслес“, „Кособродский деревообрабатывающий завод“ и ИП Айвазов А. А. В рамках бизнес-миссии будут обсуждать экспорт нашей продукции», — рассказал Назаренко. Поездка организована региональным Центром поддержки экспорта и ТПП Курганской области. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область прилетела делегация из Китая. Участники бизнес-миссии посетили местные заводы и ознакомились с инвестиционным потенциалом региона. В планах курганских властей ответные визиты в дружественную страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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