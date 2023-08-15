Курганские бизнесмены улетели в Турцию

16 августа 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Предприниматели из Курганской области посетили Турцию с бизнес-миссией Фото: Нина Калинина © URA.RU Курганские предприниматели, занимающиеся лесопереработкой, улетели с бизнес-миссией в Турцию. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Курганской области Илья Назаренко. «Курганские лесопереработчики улетели в Турцию. Среди них „Альянслес“, „Кособродский деревообрабатывающий завод“ и ИП Айвазов А. А. В рамках бизнес-миссии будут обсуждать экспорт нашей продукции», — рассказал Назаренко. Поездка организована региональным Центром поддержки экспорта и ТПП Курганской области. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область прилетела делегация из Китая. Участники бизнес-миссии посетили местные заводы и ознакомились с инвестиционным потенциалом региона. В планах курганских властей ответные визиты в дружественную страну.

Курганские предприниматели, занимающиеся лесопереработкой, улетели с бизнес-миссией в Турцию. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Курганской области Илья Назаренко. «Курганские лесопереработчики улетели в Турцию. Среди них „Альянслес“, „Кособродский деревообрабатывающий завод“ и ИП Айвазов А. А. В рамках бизнес-миссии будут обсуждать экспорт нашей продукции», — рассказал Назаренко. Поездка организована региональным Центром поддержки экспорта и ТПП Курганской области. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область прилетела делегация из Китая. Участники бизнес-миссии посетили местные заводы и ознакомились с инвестиционным потенциалом региона. В планах курганских властей ответные визиты в дружественную страну.