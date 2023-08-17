Организаторы тюменского арт-проекта поблагодарили вандалов за культурность

18 августа 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Вандалы ни разу не пытались испортить арт-объекты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Организаторы проекта «Морфология улиц» похвастались тем, что тюменские вандалы не трогали их паблик-арты. В этом году все запланированные объекты уже созданы и пока никто не пытался испортить их, о чем рассказала Юлия Саначина, руководитель проекта. «Я боюсь сглазить, но на самом деле мы стали делать такой эксперимент. Мы выбрали такие, ну, спорные места, как раз-таки, где часто „бомбили“, то есть где можно заметить огромное количество разных тегов, зарисовок, надписей, высказываний. Это, например, забор на улице Челюскинцев, где мозаика, и за это время ничего на ней не появилось. То есть люди уважают, потому что для них это сделали. Ни на одной работе не вандалили», — рассказала Саначина на пресс-туре для журналистов. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени появится множество различных стрит-артов, которые будут созданы благодаря проекту «Морфология улиц». Для этого организаторы пригласили художников из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Барселоны (Испания) и других городов.

Организаторы проекта «Морфология улиц» похвастались тем, что тюменские вандалы не трогали их паблик-арты. В этом году все запланированные объекты уже созданы и пока никто не пытался испортить их, о чем рассказала Юлия Саначина, руководитель проекта. «Я боюсь сглазить, но на самом деле мы стали делать такой эксперимент. Мы выбрали такие, ну, спорные места, как раз-таки, где часто „бомбили“, то есть где можно заметить огромное количество разных тегов, зарисовок, надписей, высказываний. Это, например, забор на улице Челюскинцев, где мозаика, и за это время ничего на ней не появилось. То есть люди уважают, потому что для них это сделали. Ни на одной работе не вандалили», — рассказала Саначина на пресс-туре для журналистов. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени появится множество различных стрит-артов, которые будут созданы благодаря проекту «Морфология улиц». Для этого организаторы пригласили художников из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Барселоны (Испания) и других городов.